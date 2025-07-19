Развитие искусственного интеллекта приведёт к забавной ситуации в индустрии, считает Ньюэлл.

Гейб Ньюэлл в интервью YouTube-блогеру Zalkar Saliev прокомментировал роль искусственного интеллекта в современной индустрии и дал совет тем, кто только входит в эту сферу.

На вопрос о том, что важнее - техническое понимание ИИ или умение использовать инструменты, - основатель Valve ответил: нужно и то, и другое: "Чем больше ты понимаешь, что лежит в основе этих инструментов, тем эффективнее ты можешь их использовать".

При этом Ньюэлл подчеркнул, что даже без навыков программирования можно добиться результата, опираясь на ИИ:

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"Люди, которые не умеют кодить, но используют ИИ, чтобы сконструировать свои навыки программирования, могут стать более эффективными разработчиками, чем те, кто пишет код десятилетиями".

Он добавил, что даже для неопытных пользователей инструменты ИИ уже дают высокий прирост продуктивности. Однако максимальный эффект возможен только при понимании методов и мышления разработчиков систем машинного обучения.

Ньюэлл ранее активно поддерживал технологические направления внутри Valve, в том числе работу с нейроинтерфейсами через компанию Starfish Neuroscience.

Ранее Гейб Ньюэлл рассказал, как проводит дни. Он наслаждается каждым днем: живет на яхте, занимается спортом и работает 7 дней в неделю, но исключительно в свое удовольствие и прямо из своей спальни.

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