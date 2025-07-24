На завтрак стоит приготовить ленивые хачапури с творогом и сыром на сковороде. Этот вариант позволит быстро подкрепиться с утра и при этом разнообразить свой рацион.
Ленивые хачапури на кефире с творогом и сыром на сковороде
Блюдо очень простое, а потому хорошо подойдет даже для занятых людей. Чтоб приготовить ленивые хачапури с творогом, нужно взять:
- одно яйцо;
- 50 миллилитров кефира;
- 100 граммов творога;
- 30 граммов твердого сыра;
- две столовые ложки муки;
- соль;
- 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
- зелень.
Яйцо слегка взбиваем вилкой. Добавляем туда кефир, творог, соль, натертый сыр, просеянную муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем до однородности. Всыпаем нарубленную зелень и снова перемешиваем.
Сковороду нагреваем и выливаем в нее тесто, лопаткой разравниваем. Готовим под крышкой с двух сторон.
Ленивые хачапури на сковороде с творогом - рецепт на молоке
Второй рецепт хорошо подойдет, если не любите вкус кефира. Для приготовления хачапури берем:
- два яйца;
- 100 миллилитров молока;
- 100 граммов творога;
- 100 граммов твердого сыра;
- 50 граммов рисовой муки;
- чайную ложку масла (растительного);
- черный перец;
- соль.
Жирность творога и молока повлияет на конечную калорийность блюда. Яйцо взбиваем вместе с молоком в миске. Добавляем творог, муку, специи и перемешиваем. Последним вмешиваем натертый сыр.
Консистенция теста должна быть вязкой, как если бы вы готовили оладья. Если оно слишком жидкое, то нужно подсыпать муку.
Разогреваем сковороду и смазываем ее маслом. Выливаем тесто и готовим на тихом огне под крышкой. У лепешки должна образоваться хрустящая корочка.
Ленивые хачапури на сковороде с творогом и сыром - готовы