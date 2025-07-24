Рассказываем, как приготовить хачапури на завтрак для всей семьи.

На завтрак стоит приготовить ленивые хачапури с творогом и сыром на сковороде. Этот вариант позволит быстро подкрепиться с утра и при этом разнообразить свой рацион.

Ленивые хачапури на кефире с творогом и сыром на сковороде

Блюдо очень простое, а потому хорошо подойдет даже для занятых людей. Чтоб приготовить ленивые хачапури с творогом, нужно взять:

одно яйцо;

50 миллилитров кефира;

100 граммов творога;

30 граммов твердого сыра;

две столовые ложки муки;

соль;

0,5 чайной ложки разрыхлителя;

зелень.

Яйцо слегка взбиваем вилкой. Добавляем туда кефир, творог, соль, натертый сыр, просеянную муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем до однородности. Всыпаем нарубленную зелень и снова перемешиваем.

Видео дня

Сковороду нагреваем и выливаем в нее тесто, лопаткой разравниваем. Готовим под крышкой с двух сторон.

Ленивые хачапури на сковороде с творогом - рецепт на молоке

Второй рецепт хорошо подойдет, если не любите вкус кефира. Для приготовления хачапури берем:

два яйца;

100 миллилитров молока;

100 граммов творога;

100 граммов твердого сыра;

50 граммов рисовой муки;

чайную ложку масла (растительного);

черный перец;

соль.

Жирность творога и молока повлияет на конечную калорийность блюда. Яйцо взбиваем вместе с молоком в миске. Добавляем творог, муку, специи и перемешиваем. Последним вмешиваем натертый сыр.

Консистенция теста должна быть вязкой, как если бы вы готовили оладья. Если оно слишком жидкое, то нужно подсыпать муку.

Разогреваем сковороду и смазываем ее маслом. Выливаем тесто и готовим на тихом огне под крышкой. У лепешки должна образоваться хрустящая корочка.

Ленивые хачапури на сковороде с творогом и сыром - готовы

Вас также могут заинтересовать новости: