Пусть теплые слова в этот святой день согревают сердца, дарят надежду и веру в светлое будущее.

1 августа по новому стилю православные отмечают Медовый Спас - один из самых светлых и душевных летних праздников. В Украине его также называют Первым Спасом, ведь он открывает череду трех Спасов, а также Маковеем. С Медовым Спасом принято поздравлять близких, желать им мира, здоровья и Божьей защиты. Теплые слова и красивые открытки для поздравлений - в подборке ниже.

Душевные поздравления с Медовым Спасом своими словами

С Медовым Спасом!

Пусть Божья благодать наполнит ваш дом теплом! Пусть жизнь будет сладкой, как свежий мед, а дни - светлыми, как августовское солнце. Как пчела устало возвращается в улей, так и мы все непременно вернемся домой, когда наступит мир. Верим, что Господь слышит наши молитвы. Берегите себя!

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Поздравляю с Первым Спасом!

Пусть этот день принесет в ваш дом сладость меда, теплоту и искреннюю радость. Пусть каждое зернышко мака будет как оберег, а каждая капля меда - как капля Божьей благодати в вашей жизни.Пусть на столе всегда будет хлеб, а в душе - такая же несокрушимая вера, как и мы все сейчас. Пусть Бог услышит все наши молитвы и дарует нам долгожданный мир!

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С Маковеем!

Пусть "маковейчик" станет оберегом для тебя и твоего дома. Желаю тебе здоровья, светлых мыслей, а на душе - спокойствия. Верю, что Бог хранит нас и подарит нам свое благословение и мирное будущее. Пусть молитвы - и за нас, и за Украину - будут услышаны.

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С Медовым Спасом поздравляю!

Пусть в твоей жизни будет столько же сладкого, сколько в ложке свежего меда сегодня. Пусть здоровья прибавится, тревоги исчезнут, все родные и близкие сердцу будут рядом. Пусть Бог хранит от темных сил!

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С Первым Спасом вас!

Этот святой день учит нас благодарить за простое: за хлеб, за семью, за мирное небо. И хотя последнего сегодня нам не хватает, верим, что наступит день, когда мы снова будем вместе.Пусть Господь дарует всем нам силу пройти все испытания и благословит на счастливое будущее.

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Поздравляю с Маковеем!

В этот особенный день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира в душе и благополучия. Пусть освященные травы принесут покой в дом, а мак - защитит от зла, как в это верили наши предки. Пусть Господь хранит нас от темных замыслов врага и дает сил для новых свершений. Будьте сильны духом и пусть ваши молитвы всегда находят отклик.

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С Медовым Спасом тебя!

В этом году этот праздник - особенный. Он о вере, которая нас держит, о надежде, которая не умирает, о любви, которая сильнее всего на свете. Пусть Господь дарует крепкое здоровье, мир в сердце и силу в душе.

Открытки с Медовым Спасом

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