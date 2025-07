Но сейчас актёр считает, что этот персонаж сделал его лучше как актёра.

Трой Бейкер рассказал, что поначалу сомневался в своих силах сыграть Джоэла Миллера в The Last of Us.

На панели GalaxyCon New Orleans 2025 он признался, что когда получил роль, его охватило ощущение полной неготовности, как если бы он согласился прыгнуть с тарзанки, но перед прыжком понял, что тело ему этого не позволит. Именно такие чувства, по его словам, вызвал проект Naughty Dog.

Он вспоминал, как на этапе знакомства со сценарием подшучивал вместе с Эшли Джонсон - исполнительницей роли Элли - что если The Last of Us окажется провалом, это будет исключительно их вина. Но всё обернулось иначе - проект стал поворотным моментом в его карьере.

Бейкер отметил, что именно роль Джоэла научила его важной вещи: не пытаться убеждать аудиторию в своих актёрских способностях. Вместо этого он сконцентрировался на том, чтобы просто быть живым человеком, для которого происходящее не игра, а жизнь. Этот подход он до сих пор применяет в других проектах:

"Мне просто нужно было понять, что Джоэл не знает, что он персонаж игры, а это всего лишь один из этапов его жизни. Я усвоил урок и до сих пор применяю его на практике".

Ранее мы рассказывали, что изначально Трой Бейкер отказался от роли Индианы Джонса из-за большой ответственности. На роль Джонса в Indiana Jones and the Great Circle претендовали свыше тысячи актёров.

