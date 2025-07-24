В украинский прокат фильм выйдет 4 декабря 2025 года.

Кинокомпания Blumhouse показала полный трейлер фильма ужасов "Пять ночей у Фредди 2" (Five Nights at Freddy's 2), который станет сиквелом хитового фильма 2023 года, основанного на одноименной серии видеоигр.

По сюжету ленты, хорошо известные зрителям охранник торгового центра Майк Шмидт, его дочь Эбби и полицейская Ванесса Монро пытаются жить нормальной жизнью после событий предыдущего фильма. Но вскоре они снова вынуждены столкнуться со смертоносными аниматрониками –гигантскими механическими куклами, в тела которых спрятаны души убитых детей. И на этот раз у героев и всех остальных вокруг них будет еще меньше шансов выжить.

К главным ролям в сиквеле вернулись Джош Хатчерсон (франшиза "Голодные игры"), Элизабет Лейл (сериал "Ты") и Пайпер Рубио (сериал "Нестабильный").

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Кроме того, образ главного антагониста снова воплотил Мэттью Лиллард ("Крик", "Это все она", "Скуби-Ду").

Режиссером фильма выступила Эмму Тамми, которая также сняла первую часть, а сосценаристом снова стал сам создатель серии видеоигр "Пять ночей у Фредди" Скотт Коутон.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в украинский прокат сиквел "Пять ночей во Фредди" выйдет 4 декабря 2025 года.

Пять ночей во Фредди – противоречивая реакция на первый фильм франшизы

Напомним, первый фильм серии "Пять ночей в Фредди" вышел на экраны в октябре 2023 году и получил крайне противоречивые отзывы – критики его разнесли, назвав нестрашным, перегруженным и ориентированным лишь на фанатов игры, а вот публика его оценила.

Сейчас оценка первого фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 32% одобрения от критиков, но аж 86% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 33 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы"), а широкая аудитория – в 7,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Кроме того, фильм имел огромный кассовый успех – он собрал в прокате почти 300 миллионов долларов при бюджете 20 миллионов. Таким образом он стал самым кассовым фильмов ужасов 2023 года.

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