Пенсионный фонд Украины разъяснил порядок выплаты пенсий.

Пенсия по инвалидности назначается человеку, который полностью или частично потерял трудоспособность. Для того чтобы претендовать на выплаты, нужно соответствовать критериям, тогда денежное пособие может быть даже больше 10 000 грн.

Какими будут пенсии по инвалидности с 1 августа - суммы и категории

Согласно информации на официальном сайте ПФУ, человек, не проработавший от года до пятнадцати лет, не может иметь права на пенсию по инвалидности. У него должен быть необходимый страховой стаж. На основании этих данных ПФУ сможет высчитать, какую пенсию по возрасту мог бы получать человек. Исходя из этой суммы, высчитывается дальнейший размер выплат:

пенсия по инвалидности 1 группа - 100%;

пенсия по инвалидности 2 группа - 90%;

пенсия по инвалидности 3 группа - 50%.

Все указанные проценты - это часть от пенсии по старости. К примеру, если украинцу насчитали пенсию по возрасту в размере 3 600 грн, то, имея третью группу инвалидности, выплаты "по группе" будут в половину меньше - 1 800 грн.

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Какой будет пенсия по инвалидности у военных

Каждый украинский военнослужащий, который стал человеком с инвалидностью из-за боевых действий, имеет право на пенсионные выплаты. Страховой стаж не имеет значения - во внимание берут только причину. Пенсию начислят, если инвалидность настала:

пока человек служил в армии;

в течение трех месяцев после увольнения со службы;

в течение более длительного времени, но из-за болезни, приобретенной во время службы.

Размер пенсии военнослужащих, так же, как и гражданских лиц с инвалидностью, зависит от группы. Рассмотрим, какая пенсия у инвалида 2 группы в Украине, а также первой и третьей, если он принимал участие в боевых действиях:

первая группа - 100%;

вторая группа - 80%;

третья группа - 60%.

В данном случае все проценты - это часть от суммы денежного обеспечения, которое есть у каждого военнослужащего.

Также пенсия по инвалидности может быть назначена человеку в погонах, который получил свой статус не из-за войны, но будучи на службе. Тогда при первой группе пенсия инвалидности составит 70% от денежного обеспечения, при второй - 60%, при третьей - 40%.

Рассчитывая и начисляя пенсию, компетентные органы всегда ориентируются на минимально допустимые суммы. Так, согласно Закону, человек, который стал лицом с инвалидностью из-за войны, не может получать меньше 16 847 грн при первой группе, 13 822 при второй и 9 478 при третьей.

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