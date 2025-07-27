Но это не значит, что Valve оставит игроков совсем без скидок.

Valve изменила расписание сезонных распродаж в Steam. Главным решением стал отказ от проведения распродажи на "Черную пятницу", которая ранее приходилась на традиционную осеннюю распродажу.

Теперь в конце ноября не будет отдельного масштабного события со скидками, но его заменят тематическими предложениями по жанрам.

Как пояснила компания, с 24 ноября по 1 декабря в магазине появятся специальные подборки, оформленные в стиле черной пятницы. Это не будет полноценной распродажей с участием всех разработчиков, как раньше, а лишь обновление текущих акций с сезонным оформлением.

Видео дня

Игры разных жанров получат скидки, но сами разработчики больше не будут привязаны к этому периоду как к отдельному событию.

При этом осенняя распродажа Steam сместилась на более ранние даты - с 29 сентября по 6 октября.

Valve подчеркивает, что такое решение принято для равномерного распределения сезонных мероприятий и чтобы не мешать участию разработчиков в номинациях на премию Steam и активности во время черной пятницы. Ранее осенняя акция приходилась как раз на конец ноября и пересекалась с распродажами на других площадках.

Ранее мы рассказывали, что теперь в Steam будет меньше игр для взрослых. Valve приняла ограничения Mastercard и Visa.

Вас также могут заинтересовать новости: