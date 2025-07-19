Утверждается, что Сё Хасэгава причастен к пыткам и вымогательству.

Про-игрок по Rainbow Six Siege Сё BlackRay Хасэгава, выступающий за японскую организацию CAG Osaka, был арестован вместе с ещё шестью людьми по подозрению в похищении, незаконном удержании и пытках мужчины, длившихся около трёх месяцев.

Согласно материалам дела, с 29 января по 30 апреля пострадавший находился в плену в нескольких разных местах. Его избивали молотком, обжигали кипятком и раскалённой сковородой, предположительно также кололи отвёрткой.

Пытки снимались на видео и, как утверждают следователи, могли распространяться среди посторонних лиц. Потерпевший получил тяжёлые травмы, включая переломы рёбер и таза, а также серьёзные ожоги.

Видео дня

По информации полиции, преступление связано с бытовым конфликтом между жертвой и предполагаемым организатором - Юто Осиро. Всё завершилось только после того, как Осиро попал в ДТП, когда вёз пострадавшего. Он сбежал с места аварии, оставив его в машине.

Что касается Хасэгавы, то он принимал участие в Six Invitational 2025 в Бостоне, одном из главных турниров по Rainbow Six Siege. В феврале он даже получил звание лучшего игрока за выступление в первый день. Пока неясно, как именно он был вовлечён в произошедшее, учитывая пересекающиеся даты соревнования и предполагаемого преступления.

Ранее мы рассказывали, что три руководителя Ubisoft получили условные сроки за домогательства на работе. Кроме того, каждый выплатит штраф в 30 тысяч евро.

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