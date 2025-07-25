Рассказываем, что можно сделать, что сократить потребление газа дома.

В Украине более 12 миллионов граждан используют газ, как источник тепла и энергии. С помощью голубого топлива украинцы готовят пищу, используют газифицированное отопление и получают горячую воду через колонку или котел.

Его повсеместное использование находит свое отражение в платежках за коммуналку. К счастью, существуют разные способы, как снизить плату за газ.

Ранее мы рассказывали, зачем нужен сигнализатор газа. Сегодня рассмотрим рекомендации "Нафтогаза Украины", как уменьшить плату за газ.

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Как платить за газ меньше - практические советы

Первый лайфхак касается отопления. Это особенно актуально для тех, кто обогревает жилище газовым котлом. Как известно, на температуру в помещении влияют разные факторы:

наличие дверей и окон;

расположение;

площадь;

ковры, мебель и бытовая техника.

У современных образцов есть датчики и автоматические терморегуляторы. Они дают более гибкую настройку обогрева помещений. В связи с этим стоит установить на батареях соответствующие терморегуляторы. Это позволит регулировать отопление в каждой отдельной комнате. Если отапливать только нужные помещения, это значительно сократит потребление.

Теперь рассмотрим, что нужно делать, чтобы экономить газ во время приготовления еды. Вот несколько рекомендаций, как уменьшить расход голубого топлива при использовании плиты:

накрывайте посуду крышкой при кипячении воды;

используйте конфорку, которая подходит под диаметр посуды;

посуду располагайте посередине горелки, так пламя будет равномерно распределяться;

не запекайте слишком маленькие порции блюд;

проводите техническое обслуживание конфорок;

вовремя очищайте от копоти и нагара посуду;

внимательно регулируйте мощность горения пламени на разных этапах готовки.

Третий пункт касается эксплуатации котла. Газовщики советуют брать конденсационные, так как они добывают тепло и от горения газа, и от продуктов его сгорания.

Они стоят дороже, чем обычные или конвекционные, но эта разница быстро окупается при использовании. Качественный котел снизит потребление газа на 10-15%.

Как отмечается, в Европе давно используют только конденсационные котлы ради энергоэффективности. Поэтому их польза уже доказана на практике.

Важно выбрать не только вид котла, но и подобрать его под площадь, которую будете отапливать. Если мощности будет мало, то прибор будет работать на максимуме своих возможностей. Так будет уходить много газа, а сам котел прослужит меньше. Также есть несколько советов, которые помогут в использовании техники:

регулярно очищайте теплообменник от осадка, ведь накипь замедлит скорость нагрева воды;

правильно настраивайте температуру - поддержание тянет газа меньше, чем частое включение;

проверяйте и прочищайте трубы от осадка, накипи и ржавчины;

правильно выбирайте программу - режим "эко" поможет меньше потреблять.

Напоследок рассмотрим, как экономить газ при использовании горячей воды. У двухконтурных котлов и газовых водонагревателей есть регулятор температуры. Попробуйте установить минимальный уровень и проверить, подходит ли такая температура.

Не стоит устанавливать максимум, а потом разбавлять кипяток холодной водой. Так увеличится расход и газа, и воды. Стоит не забывать вовремя проводить техобслуживание такой техники, чтоб она хорошо работала и не вышла из строя раньше времени.

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