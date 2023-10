В Naughty Dog не раз называли онлайновый проект по The Last of Us самым "амбициозным" в истории студии.

По данным источников издания Kotaku, разработка многопользовательской The Last of Us для PS5 была фактически заморожена. Sony пока не отменяет игру полностью, но ее дальнейшие перспективы туманны, несмотря на возросшую популярность франшизы после выхода хитового шоу от HBO.

Naughty Dog еще до релиза The Last of Us2 анонсировала самостоятельный мультиплеер на базе игры. Руководитель студии Нил Дракманн называл его самым "амбициозным" проектом в истории студии и обещал раскрыть подробности в 2023 году. Однако, вопреки ожиданиям, их не последовало.

В мае этого года была новость, что разработка многопользовательской The Last of Us остановлена, а концепцию проекта пересматривают так как в прежнем виде "она не смогла бы долго удерживать игроков". Упоминалось, что Sony приняла такое решение после экспертизы от своей внутренней студии Bungie.

Также Kotaku пишет, что в самой Naughty Dog сейчас проходят увольнения, затронувшие самые разные отделы – от основного производственного до группы дизайнеров. При этом больше всех пострадал "отдел тестирования качества".

Увольнения не затронули штатных сотрудников студии. Источники сообщили, что уволенным не предлагается выходное пособие, а на них, а также тех, кто до сих пор работает "оказывается давление, чтобы держать эту новость в тайне".

А меж тем разработка The Last of Us 3 уже идет полным ходом. Позже в этом году начнется запись звука и захват движений для игры. Также, по слухам, Элли снова будет отведена значительная роль в новой части

Студия Naughty Dog неоднократно упоминала об игре, но полноценно ее так и анонсировала. Авторы не представили ни одного ролика и информации.

За прошедшие годы разработчики опубликовали лишь несколько концепт-артов игры. Первый показали в рамках Summer Game Fest 2022.

События онлайновой The Last of Us разворачиваются в Сан-Франциско. Игра должно была рассказать историю с новыми персонажами.

