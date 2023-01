Речь о многопользовательском проекте.

Naughty Dog еще до релиза The Last of Us Part II анонсировала самостоятельный мультиплеер на базе игры. Это будет следующий и "наиболее амбициозный" проект студии.

Такое заявление сделал соруководитель Naughty Dog и глава разработки двух частей The Last of Us Нил Дракманн в интервью изданию Comicbook. Он сказал: "Вы знаете, что существует многопользовательский проект Last of Us, над которым мы работаем уже давно, [начали] еще до выхода The Last of Us Part II. Это самый амбициозный проект, который мы когда-либо делали: расширение мира, продолжение истории, но в многопользовательском пространстве... Я не буду говорить об этом слишком много".

Дракманн подчеркнул, что Naughty Dog столкнулась со сложностями при создании игры. Рассказать историю с помощью проекта о многопользовательских состязаниях оказалось непросто. Отдельно руководитель студии упомянул о секретной новинке, над которым сейчас трудятся разработчики, но деталями он не поделился.

Новая многопользовательская The Last of Us: что известно

Naughty Dog неоднократно упоминала об игре, но полноценно ее так и анонсировала. Студия не представила ни одного ролика и по-прежнему держит в тайне все детали.

За прошедшие годы разработчики опубликовали лишь несколько концепт-артов игры. Первый показали в рамках Summer Game Fest 2022.

События многопользовательской The Last of Us разворачиваются в Сан-Франциско. Важной часть проекта станет сюжет, но в каком формате его реализуют, пока непонятно.

