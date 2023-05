Naughty Dog параллельно трудится над одиночной игрой.

Разработку многопользовательской The Last of Us приостановили. Концепцию проекта пересматривают, так как в прежнем виде она не смогла бы долго удерживать игроков.

Такой информацией поделился проверенный инсайдер и редактор Bloomberg Джейсон Шрайер. Он пообщался с четырьмя людьми, знакомыми с производством мультиплеерной The Last of Us. На текущий момент разработку приостановили, а команду значительно сократили. Множество создателей перевели на другие проекты. Какие именно, Шрайер не уточнил.

Sony приняла такое решение после экспертизы от своей внутренней студии Bungie. Компания, известная по успешной серии Destiny, оценила портфолио будущих игр с сервисной моделью японского платформодержателя. Специалисты команды пришли к выводу, что многопользовательская The Last of Us не сможет долго удерживать аудиторию.

Видео дня

В результате начался пересмотр концепции проекта. Bungie и Naughty Dog должны повысить качество игры и ее способность оставаться актуальной в течение длительного времени.

Реакция Naughty Dog на материал

Bloomberg запросила комментарий у студии-разработчика после публикации материала. Naughty Dog не ответила, но выложила в Twitter обращение к фанатам.

Команда заявила, что гордится достигнутым прогрессом в создании многопользовательской The Last of Us. Производство продолжается, но студии понадобится больше времени.

Naughty Dog также упомянула о своих других проектах, включая "совершенно новый одиночный опыт". Вероятнее всего, имеется в виду сюжетная игра в свежей франшизе.

