Разработка новой части уже идет полным ходом. Позже в этом году начнется запись звука и захват движений для игры.

В прошлом году Naughty Dog неоднократно сообщала о работе над несколькими проектами. Одним из них оказался ремейк The Last of Us, а вторым точно станет многопользовательская игра во вселенной TLoU. Также студия уже трудится над полноценным продолжением серии.

Слухами о разработке The Last of Us Part 3 поделились сразу два инсайдера из киноиндустрии – DanielRPK и ViewerAnon. Последний еще в декабре 2022 года сообщал, что в разработке находиться третья часть серии.

Хотя на данный момент проект находится на ранней стадии разработки, основная фаза съемок запланирована на конец 2023 года, а актеры уже в ближайшие месяцы приступят к захвату движений и записи диалогов, рассказал источник.

Naughty Dog в продолжении намерена удивить поклонников интересным сюжетным поворотом. Хотя главной героине Элли снова будет отведена "как минимум такая же значительная" роль, как в TLOU 2, часть сюжета TLOU 3 будет посвящена группе выживших, которые не живут в карантинной зоне, а пытаются выжить "на окраине пост-апокалиптического города". Сообщается, что команда "теснится в викторианском доме, который служит им базой".

Среди персонажей упоминаются:

Вэл, женщина, предположительно лидер группы.

Эзра, мужчина, который хочет отобрать лидерство у Вэл.

Мейсон, мужчина, бывший солдат. Когда Вэл назначают главной, Мейсон должен выбрать между верностью Эзре и другим членам группы.

Лукас, мужчина, добродушный, но у него завязываются отношения с другой выжившей девушкой, и у него будет время показать свою темную сторону.

Грасис, девушка в возрасте 18-25 лет.

Про Эбби пока нет ни слова.

Если информация от источника верна, то нетрудно представить, как разработчики собираются объединить сюжетную линию Элли и новых выживших. Ведь в The Last of Us Part II уже было схожее разделение на несколько сюжетных нитей.

До сих пор разработчики фокусировались на показе жизни выживших, находящихся во временных городах. Однако, если эта информация подтвердится, то впервые будут рассказаны истории персонажей, которые решили жить самостоятельно. Это может стать основой для других сюжетных линий.

Информатор подчеркивает, что все может измениться, поскольку новая TLoU выйдет только после многопользовательского проекта, у которого нет даже приблизительной даты релиза.

