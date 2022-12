Из мертвого врага вылетела призрачная птица.

В больших играх всегда встречаются баги, ведь убрать их полностью из миллионов строчек кода почти невозможно. Серия The Last of Us здесь не исключение. Недавно в первой части франшизы обнаружили ошибку, которая сделала Элли, похожей на демона. А теперь загадочный баг нашли в сиквеле.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом GoldieLocks1643 запечатлел на видео странное явление в The Last of Us Part II. При прохождении игры есть момент, когда на главную героиню устраивают засаду. Это происходит в одном из домов Сиэтла при использовании верстака для улучшения предметов.

GoldieLocks1643 смог расправиться с противниками. А когда он подошел к трупу одного из врагов, то из него вылетела призрачная птица и устремилась в окно. Возможно, это какой-то индикатор смерти, который разработчики забыли убрать из финальной версии игры. Однако вполне вероятно, что таким способом Naughty Dog сделала отсылку к душам людей в TLoU II и их путешествию в загробный мир после смерти.

The Last of Us Part II — основные подробности

Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.

The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.

The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.

