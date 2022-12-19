В больших играх всегда встречаются баги, ведь убрать их полностью из миллионов строчек кода почти невозможно. Серия The Last of Us здесь не исключение. Недавно в первой части франшизы обнаружили ошибку, которая сделала Элли, похожей на демона. А теперь загадочный баг нашли в сиквеле.
Посетитель форума Reddit под псевдонимом GoldieLocks1643 запечатлел на видео странное явление в The Last of Us Part II. При прохождении игры есть момент, когда на главную героиню устраивают засаду. Это происходит в одном из домов Сиэтла при использовании верстака для улучшения предметов.
GoldieLocks1643 смог расправиться с противниками. А когда он подошел к трупу одного из врагов, то из него вылетела призрачная птица и устремилась в окно. Возможно, это какой-то индикатор смерти, который разработчики забыли убрать из финальной версии игры. Однако вполне вероятно, что таким способом Naughty Dog сделала отсылку к душам людей в TLoU II и их путешествию в загробный мир после смерти.
The Last of Us Part II — основные подробности
- Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.
- The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.
- The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.