Sony, видимо, придерживает релиз к премьере второго сезона одноименного сериала.

The Last of Us Part II вышла в 2020 году и даже успела получить ремастер для PS5, но о ПК-версии, ставшей уже культовой игры, Sony пока помалкивает. В существовании компьютерной версии сомневаться не приходится, тем более, что первая часть уже доступна на ПК.

Как сообщает авторитетный инсайдер billbil-kun, версия The Last of Us Part II для ПК уже полгода как готова, а ее производство началось еще в 2021 году, то есть всего лишь спустя год после дебюта приключенческого экшена на PlayStation 4.

Судя по всему, сиквел решили придержать из-за второго сезона одноименного сериала, который стал настоящим суперхитом – его премьера запланирована на начало 2025 году. Напомним, The Last of Us Part I на ПК вышла в марте 2023 года, через пару месяцев после премьеры первого сезона. И тогда такой маркетинговый ход сработал.

Sony в последние годы активно осваивает ПК-рынок, выпуская на этой платформе свои хитовые эксклюзивы. В марте 2024 года Horizon Forbidden West добралась до персональных компьютеров, а недавно состоялся релиз Ghost of Tsushima. Далее на очереди – God of War Ragnarok, уже официально.

Также в ближайшие полгода-год на ПК должны выйти Demon's Souls, Turismo 7 и Marvel's Spider-Man 2. Еще в Sony обсуждают возможность переноса на ПК и более ранних своих эксклюзивов, например, Infamous: Second Son.

The Last of Us 3 – когда выйдет новая игра

На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Создатель серии The Last of Us Нил Дракманн в феврале 2024-го говорил, что у него еще нет истории для продолжения, однако уже есть концепт, который ему нравится не меньше, чем концепты первых двух частей.

Таким образом, маловероятно, что The Last of Us 3 выйдет в ближайшие пять лет, а поиграть в нее, вероятно, получится только на PS6. Предполагалось, что между TLOU 2 и TLOU 3 выйдет онлайн-игра по The Last of Us, но в декабре 2023 года Naughty Dog объявила об отмене проекта, дабы сосредоточится на одиночных играх.

