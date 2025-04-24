Для этого вам понадобится одно средство, которое уже, скорее всего, есть на вашей кухне.

Вытяжка - очень важный элемент в каждой кухне. Она вытягивает все ароматы приготовления пищи и позволяет вашему дому пахнуть свежестью. Однако из-за своего расположения над плитой эта техника очень быстро забивается жиром.

К счастью, существует простой и проверенный способ, как отмыть вытяжку средствами, которые есть почти на любой кухне.

Чем отмыть вытяжку на кухне

Эксперты из Faber Hoods рассказали изданию Еxpress, как отмыть вытяжку от жира в домашних условиях.

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Чтобы очистить грязные поверхности, нужно смешать пасту из двух ингредиентов - воды и пищевой соды. Последняя просто создана для растворения жира и пищевых остатков, которые могут попасть в вытяжку.

Удобнее всего делать пасту в небольшой миске. Всыпьте туда соду и добавьте столько воды, сколько нужно для получения нужной консистенции.

Равномерно нанесите эту пасту на грязные участки вытяжки с помощью губки или ткани и оставьте на несколько минут. За это время сода проникнет вглубь пятен и разрыхлит их.

После этого можно просто протереть поверхность влажной губкой, чтоб убрать остатки.

Для лучшего эффекта просушите вытяжку сухой салфеткой из микрофибры. При желании можно даже слегка отполировать ее до блеска, если она сделана из нержавеющей стали.

Разобравшись, чем отмыть вытяжку, перейдем к очистке фильтров. Для этого подготовьте большую миску. Снимите фильтры и поместите в емкость с теплой водой. Насыпьте сверху соду и оставьте на пять минут. За это время жир должен начать растворяться.

Промойте фильтры под проточной водой и оставьте их полностью высохнуть, прежде чем возвращать на место.

Регулярная чистка вытяжки продлит срок ее службы и позволит устройству работать без потери эффективности.

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