Если вовремя этого не сделать, можно потерять урожай.

Монилиоз или серая гниль - это вид грибкового заболевания, которое поражает семечковые и косточковые растения, в том числе, вишню. Типичное проявление заболевания - усыхание веток, которое в запущенной стадии приводит к гибели растения. Реже засыхают плоды, но если это случается, вишенки не падают на землю, они мумифицируются, пережидают зиму, а весной заражают здоровые плоды. Чем опрыскать вишню от монилиоза и что еще нужно сделать с деревом - читайте далее.

Как и чем обработать вишню от болезней

Единоразовая обработка сада ничего не даст - процедуру нужно проводить в пять раз чаще. Впервые - до цветения, потом сразу после, в третий раз - когда завязи станут по размеру напоминать горошины. Предпоследнее опрыскивание проводят за 21 день до сбора урожая и последнее - перед зимней спячкой, после сброса листвы.

Нас интересует первая обработка, весенняя, самая ранняя. Именно с марта по май происходит заражение монилиозом - споры грибов через цветки на вишне попадают в ткань самого дерева. Это может произойти из-за старых зараженных плодов, перезимовавших на ветках, и даже через вредителей, таких как плодожорка. Полностью избавиться от болезни трудно - грибки устойчивы к морозам, и даже если вы следите за своим садом и знаете, что деревья никогда не болели, лучше регулярно опрыскивать растения в целях профилактики.

Видео дня

Есть много вариантов, чем опрыскать вишню от болезней, но опытные дачники останавливают свой выбор на бордоской жидкости, как самом эффективном средстве. Обрабатывать нужно по зеленому конусу - 250 мл средства на ведро воды. Как правило, на каждое дерево понадобится от двух до пяти литров раствора, количество зависит от размера и возраста растения. Сразу после цветения процедуру нужно повторить, но уже использовать меньше бордоской жидкости - вместо 250 мл вылить в воду 100. Расход тот же - от двух до пяти литров на дерево.

Дополнительно можно использовать препарат "Хорус", который стоит около 20 гривень за пачку. Важно, что это средство нетоксично для птиц и пчел, так что, окружающей среде не навредит. Если решите попробовать его, то нужно будет в ведре воды развести один пакетик фунгицида и опрыскать дерево сначала до цветения, а потом еще раз через семь-десять дней. У вас должно уйти 10 литров раствора на каждую сотку огорода.

Что нужно сделать, прежде чем обработать вишню от монилиоза

Если на деревьях в саду были замечены признаки монилиоза, то есть, усыхание веток, листьев, плодов, то прежде чем обрабатывать растение, нужно выяснить, как обрезать вишню весной. Для больного дерева этот этап очень важен - вы должны убрать все пораженные участки растения, захватывая немного здоровой части, обработать их садовым варом. Также сгрести все листья из приствольного круга и сжечь все за пределами сада. Только потом можно опрыскивать дерево.

Учтите, что обрабатывать любые растения от болезней или паразитов нужно в сухой и ясный день рано утром или поздно вечером, чтобы солнце не жгло мокрые листья. Желательно подгадать так, чтобы не было ветра, а также дождя за два дня до процедуры и через два дня после. В противном случае рискуете остаться ни с чем - вода смоет препарат, придется все делать заново.

Вас также могут заинтересовать новости: