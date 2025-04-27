Новый DOOM станет самой долгой и масштабной игрой серии.

В аду стало тесно, и Дум Слеер снова идёт на войну. Геймдиректор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартин рассказал новые детали про проект.

Игра будет огромной: 22 уровня брутальнейшего мясного шутера, куча нового оружия вроде Shield Saw и Reaver Chainshot, массивной железной цепной булавы. На прохождение уйдёт примерно 20 часов.

Одно из главных нововведений - Космическое Царство, новое лавкрафтовское измерение с монументальной архитектурой и уникальными противниками. Игроков ждёт сражение с Космическим Бароном, тяжеловесом, который атакует вблизи и дистанционно псионными залпами, а также с Космическим Какодемоном, гибридом Ада и Космоса, вооружённым щитами и щупальцами.

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Бой будет требовать классического агрессивного стиля: шевелись или умри. И шевелиться будет где - с новым движком idTech 8 картинка будет выносить мозг: динамическое освещение на рейтрейсинге, гигантские пространства, море врагов и всё это в 60 FPS даже на обычной PS5.

Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Кроме того, проект с первого дня будет в Xbox Game Pass.

Ранее Хьюго Мартин заявил, что DOOM: The Dark Ages - это лучший Doom в истории. Но, конечно, по итогу всё решат игроки, подытожил Хьюго Мартин.

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