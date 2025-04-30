Журналистам не удалось выудить из Дениз Гоф какую-либо информацию о "Ведьмак 4".

Актриса Дениз Гоф, подарившая голос Йеннифэр в "Ведьмак 3", честно призналась, что понятия не имела, во что ввязалась.

В интервью Eurogamer она рассказала, что никогда не играла в игры и впервые работала над ними:

"Я ничего этого не знала. Я впервые работала над видеоигрой и вообще не понимала, что происходит".

Узнала она об этом уже постфактум, когда звукоинженеры на съёмках фильмов начали узнавать её голос и спрашивать, не она ли озвучивала Йеннифэр: "А я им: "А кто такая Йеннифэр?"".

Видео дня

И как бы смешно это не звучало, такая история - не редкость. Из-за тотальной секретности вокруг крупных игровых проектов, разбитых на месяцы или даже годы записей, отсутствия полного сценария и работы с актёрами в других странах, у исполнителей часто почти нет контекста.

Что до "Ведьмак 4", её пока не приглашали возвращаться к роли (если только она не врёт). История Йеннифэр в третьей части, казалось бы, завершена, но учитывая её тесную связь с Цири, несложно представить её появление хотя бы во флешбэках.

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED назвала временные рамки релиза "Ведьмак 4". Игра выйдет не раньше, чем в 2027 году.

Вас также могут заинтересовать новости: