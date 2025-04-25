Узнайте, кто и при каких условиях получит компенсацию в случае гибели военнослужащего.

В случае гибели воина его родители, дети и жена или муж имеют право на денежную компенсацию от государства. Размер выплаты семьям погибших военнослужащих в Украине зависит от обстоятельств смерти. Кроме денег такие лица также получают некоторые льготы и скидки, если оформят серое или черное удостоверение.

О том, какие выплаты предоставляются родственникам умершего военного в Украине, эксклюзивно для УНИАН рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

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Сколько выплачивают за погибшего солдата в Украине

Как отмечает эксперт, если военный погиб в период полномасштабной войны против РФ при исполнении им обязанностей по несению военной службы, его семья получит 15 миллионов гривен за погибшего. Такую выплату предусмотрено 168 постановлением Кабмина.

Сейчас выплату разбили - 20% от 15 миллионов выплачивают сразу, а остальную сумму "разбивают" на 40 месяцев.

Если же смерть военнослужащего наступила в результате болезни или несчастного случая в период прохождения военной службы (то есть не из-за травмы или ранения в результате боевых действий), то сумма выплат составляет 750 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц - то есть 2,271 миллионов гривен. Эти деньги выплачиваются сразу.

Как быстро начислят выплаты за погибшего воина

Начисление помощи зависит от того, насколько быстро родные погибших и ТЦК и СП соберут необходимые документы и как долго их потом будут рассматривать в Министерстве обороны Украины. Если воинская часть была на "нуле", то достаточно непросто получить документы, подтверждающие гибель воина. После сбора пакета нужно будет ждать рассмотрения дела и начисления средств.

Елена Воронкова рассказывает: "У меня в практике были случаи, когда такие документы чиновники рассматривали и год, и полтора, хотя рассмотрение должно длиться не более года. После утверждения начисления выплаты обычно не приходится очень долго ждать."

Какие документы нужны для получения выплат за погибшего военнослужащего

Родным воина надо получить выписки:

из приказа командира воинской части, в которой служил погибший, о его исключении из списков в/ч в связи с гибелью при защите Родины;

из послужного списка личного дела военного о составе семьи.

Необходимо также предоставить свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственную связь с погибшим, документ о причинах и обстоятельствах смерти (в том числе, постановление ВВК, материалы расследования) и денежный аттестат, где указана информация о денежном вознаграждении, которое выплачивалось воину.

Какие есть льготы семьям погибших военнослужащих в Украине

Семьи погибших военных имеют право на целый ряд льгот, одна из основных - возможность оформить пенсию по потере кормильца. Если погибший имел одного иждивенца, тогда пенсия будет выплачиваться в размере 70% от денежного обеспечения воина. Если же иждивенцев два или более - то выплата составит по 50% зарплаты погибшего на одного человека.

Если же гибель военного во время службы не связана с защитой Украины, тогда пенсия по потере кормильца составит 30% от его денежного обеспечения.

Еще семьи погибших воинов имеют право на такие льготы:

Скидка в размере 50% на оплату за пользование рядом коммунальных услуг, в частности, электроэнергией и газом.

Бесплатное получение лекарств по рецептам.

Бесплатное установление зубных протезов.

Могут получить бесплатные путевки в санаторий или компенсировать стоимость санаторно-курортного лечения, организованного самостоятельно.

Отличаются ли выплаты семьям погибших в Украине добровольцев и мобилизованных

Адвокат отмечает: нет разницы, было ли лицо мобилизовано или служило в армии по контракту. В случае гибели всех воинов их семьи имеют право на одинаковую по размеру единовременную денежную помощь.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

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