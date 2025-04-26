Кустарники что посадить на кладбище без полива / фото ua.depositphotos.com

В преддверии поминальных дней многие украинцы задумываются, какие цветы посадить на кладбище. Для украшения могил идеально подходят неприхотливые вьющиеся растения - закрывают почву, растут сами по себе и не требуют частых визитов.

Лучшие варианты того, что посадить на кладбище без полива и ухода, назвала эксперт по садоводству Елена Самойлюк в комментарии для Киев 24.

Что лучше посадить на могилке - четыре варианта

Эксперт советут посадить ковровые цветы на могилу, которые покрывают большую площадь земли и при этом красиво цветут. Предпочтения стоит отдавать многолетникам. 

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Алиссум

Какие неприхотливые многолетние растения можно посадить на кладбище / фото чpexels.com

Отличный вариант, что посадить на могиле для легкого ухода. Алиссум - почвопокровное растение, которое само разрастается и не боится засухи. Имеет разные окраски, так что можно сделать цветную композицию.

Обриета

Какие цветы посадить на кладбище / фото  pexels.com

Эти красивые вечнозеленые растения для кладбища украсят могилу цветущим ковром. Обриета крайне засухоустойчива, так что вам будет достаточно поливать землю раз в несколько месяцев. Выращивается через рассаду, но после пересадки о цветке можно забыть.

Портулак

Какие цветы посадить на могиле / фото pexels.com

Ищете, что можно посадить на могиле, чтобы не росла трава - посейте портулак. Для огородников это ночной кошмар - быстро размножается и растет везде. Но для кладбища подходит идеально. Портулак цветет с начала лета до первых морозов. Обычно это растение однолетнее. Для могилы лучше выбрать многолетний сорт, например, портулак крупноцветковый.

Очиток

Какие цветы посадить на кладбище, чтобы цвели все лето / фото pexels.com

Ещё один многолетник, который славится своей неприхотливостью и разрастается низким ковром. Цветет очиток с июня по сентябрь. В остальные времена года украшает могилу симпатичными декоративными листьями.

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