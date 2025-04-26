Называем растения, которые можно посадить у могилы и оставить без присмотра - они не требуют ухода.

В преддверии поминальных дней многие украинцы задумываются, какие цветы посадить на кладбище. Для украшения могил идеально подходят неприхотливые вьющиеся растения - закрывают почву, растут сами по себе и не требуют частых визитов.

Лучшие варианты того, что посадить на кладбище без полива и ухода, назвала эксперт по садоводству Елена Самойлюк в комментарии для Киев 24.

Что лучше посадить на могилке - четыре варианта

Эксперт советут посадить ковровые цветы на могилу, которые покрывают большую площадь земли и при этом красиво цветут. Предпочтения стоит отдавать многолетникам.

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Алиссум

Отличный вариант, что посадить на могиле для легкого ухода. Алиссум - почвопокровное растение, которое само разрастается и не боится засухи. Имеет разные окраски, так что можно сделать цветную композицию.

Обриета

Эти красивые вечнозеленые растения для кладбища украсят могилу цветущим ковром. Обриета крайне засухоустойчива, так что вам будет достаточно поливать землю раз в несколько месяцев. Выращивается через рассаду, но после пересадки о цветке можно забыть.

Портулак

Ищете, что можно посадить на могиле, чтобы не росла трава - посейте портулак. Для огородников это ночной кошмар - быстро размножается и растет везде. Но для кладбища подходит идеально. Портулак цветет с начала лета до первых морозов. Обычно это растение однолетнее. Для могилы лучше выбрать многолетний сорт, например, портулак крупноцветковый.

Очиток

Ещё один многолетник, который славится своей неприхотливостью и разрастается низким ковром. Цветет очиток с июня по сентябрь. В остальные времена года украшает могилу симпатичными декоративными листьями.

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