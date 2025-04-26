Но, конечно, по итогу всё решат игроки, подытожил Хьюго Мартин.

Разработчики DOOM: The Dark Ages настраивают игроков на масштабное возвращение серии, даже заявляя, что новая часть станет лучшей в истории франшизы.

Игра предложит насыщенную сюжетную кампанию, более открытую структуру уровней и новый арсенал оружия для истребления демонов. По словам геймдиректора проекта Хьюго Мартина, команда уделила особое внимание качеству: каждая деталь была доведена до совершенства, чтобы не разочаровать фанатов:

"Мы считаем, что DOOM: The Dark Ages - лучшая игра в серии, которую мы когда-либо создавали. Но в конечном счёте это решать вам".

Разработчики уверяют, что DOOM: The Dark Ages станет самой крупной и насыщенной частью серии. Однако, как всегда, именно игроки вынесут окончательный вердикт.

Видео дня

Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Кроме того, проект с первого дня будет в Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что Bethesda показала сюжетный трейлер DOOM: The Dark Ages. Представлены антагонисты, стремящиеся уничтожить Землю, а также союзники Палача Рока, вновь отправляющие его на защиту человечества.

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