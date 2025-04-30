Хотя и прямо сейчас никакой работы над дополнениями не ведётся.

У Clair Obscur: Expedition 33, похоже, есть все шансы получить DLC. На этом намекнула главная сценаристка игры Дженнифер Свеберг-Йен в комментариях в Instagram.

По словам Свеберг-Йен, Sandfall Interactive изначально планировала ориентироваться на реакцию аудитории и только потом принимать решение о дополнениях. Судя по тому, что игра получила восторженные отзывы критиков, успешные продажи и отличные пользовательские оценки, шансы на развитие проекта выглядят весьма высокими.

"Пока ничего конкретного сказать не могу. Мы всё ещё пытаемся переварить происходящее. Но мы всегда говорили: если игроки захотят больше - мы с радостью сделаем. А судя по реакции, шансы на это хорошие".

Clair Obscur уже преодолела отметку в 500 тысяч копий и рассматривается как претендент на звание игры года.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что название Clair Obscur: Expedition 33 оказалось таким сложным для японцев, что они придумали своё. Геймеры Страны восходящего солнца прозвали дебютный проект французов "Something 33".

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