Если это случится позже - жена со мной разведётся, шутит Свен Винке.

Основатель и глава Larian Studios Свен Винке рассказал о будущем студии после грандиозного успеха Baldur’s Gate 3 и немного приоткрыл завесу следующих проектов.

В свежем интервью GameSpot Винке рассказал, что восьмилетнее приключение с Baldur’s Gate 3 они решили завершить эффектно: крупный патч с новым контентом, а затем - передача игры в руки моддеров. При этом команда остаётся на связи для исправления багов. На вопрос о возможных сюрпризах Винке ответил: "никогда не говори никогда".

Тем временем студия с головой ушла в работу над новой игрой. И, по признанию Винке, снова вспомнила, как тяжело создавать большие проекты.

Видео дня

Причём теперь Larian экспериментирует с новым подходом: параллельно с основным проектом ведётся разработка ещё одной игры. Такая схема позволяет избежать классической проблемы геймдева, когда во время перехода от пре-продакшна к активной фазе производства половина команды простаивает в ожидании задач. "Когда большая группа заканчивает работу, а те, кто в начале, не готовы - все в заднице".

Этот метод напоминает практики Obsidian, которая уже несколько лет успешно выпускает игры в хорошем темпе, не расползаясь в масштабах. Но у Larian проекты заметно крупнее, и внедрение нового процесса потребует времени:

"Надеюсь, через пять лет я смогу сказать: мы справились. Вот первая игра, вот вторая, а третья уже в пути".

Он признал, что всё может пойти не идеально: "На практике мы, вероятно, будем страдать и сталкиваться с кучей проблем".

Что именно за проекты в разработке, пока загадка. Фанаты мечтают как о Divinity: Original Sin 3, так и о возрождении Dragon Commander. Как бы там ни было, 2030 год выглядит как своеобразный дедлайн: "Если это займёт больше времени, моя жена подаст на развод".

Ранее Свен Винке рассказал, что для Baldur's Gate 3 никогда не планировались сюжетные DLC, а саму их концепцию разработчик считает скучной.

Вас также могут заинтересовать новости: