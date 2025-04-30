Хизер Вудвард попала под последнее сокращение в Electronic Arts.

В игровой индустрии, где увольнения стали уже пугающей нормой, Electronic Arts снова отличилась: компания сократила от 300 до 400 сотрудников по разным подразделениям, в том числе около сотни в Respawn Entertainment, студии разработчиков Titanfall и Apex Legends.

Одна из самых ироничных историй случилась с Хизер Вудвард, нарративной дизайнеркой, которая проработала в Respawn год и была уволена буквально на следующий день после дебюта персонажа, над которым она работала всё это время.

28 апреля в Apex Legends появился новый герой по имени Продиджи. Хизер эмоционально написала в BlueSky:

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"Мой первенец наконец-то здесь. Я трудилась над этим милым ragazzo больше года. Написать трейлер в формате музыкального клипа было сложно, но невероятно приятно, а анимация от Sun Creature - просто мечта".

А уже 29 апреля она получила уведомление об увольнении.

"Неловко, конечно, но… меня только что уволили из Respawn. Такое случается. Apex - лучшая работа в моей жизни, и писать Спэрроу было настоящим удовольствием. Я ещё долго буду навязчиво о нём говорить".

На фоне прочих массовых увольнений история Вудвард почти гомерична: можно работать над успешной игрой - и потерять работу. Можно завершить крутой проект - и потерять работу. Быть частью студии с миллиардными сделками, как у Microsoft или Embracer - и всё равно остаться без работы.

Ранее создатель Alan Wake и Max Payne Сэм Лейк поделился, что хотел бы сделать игру по "Муми-троллям", а после выхода на пенсию стать писателем.

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