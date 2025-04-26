В японском Twitter вспомнили о рекламе духов Kenzo World с Маргарет Куолли, снятой режиссёром Спайком Джонзом. В ролике актриса энергично танцует, дурачится и корчит рожи. Видео, вышедшее в 2017 году, собрало 8,9 миллионов просмотров на YouTube.
Хидео Кодзима обратил внимание на эту публикацию и репостнул её на своей странице. Он отметил, что именно после просмотра этого проморолика пригласил Куолли на одну из ролей в Death Stranding. В игре она исполнила двух персонажей - Маму и Локни.
Также Куолли появилась в утёкшем фрагменте нового проекта японского геймдизайнера - хорроре Overdose (переименованного в OD) от Kojima Productions, однако её участие в финальной версии проекта официально не подтверждено. На данный момент в списке актёров OD числятся Софи Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кир.
Ранее Хидео Кодзима рассказал, чего ждать от фильма по Death Stranding. Геймдизайнер никогда не задумывал свой проект как фильм, поэтому ему самому интересно взглянуть, что получится.