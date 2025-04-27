Мясо в горшочках с картошкой - это очень вкусное и самодостаточное блюдо. Оно позволяет с минимальными усилиями приготовить еду сразу на всю семью. Сегодня рассмотрим три разных варианта.
- Мясо в горшочках - классический рецепт
- Мясо в горшочках с картошкой в духовке - пошаговый рецепт с грибами
- Пряное мясо в горшочках с картошкой - рецепт
Мясо в горшочках - классический рецепт
Чтоб приготовить мясо с картошкой в горшочках, понадобятся самые простые продукты. Большое преимущество этого блюда в том, что оно не требует много усилий. Это особенно удобно после тяжелого дня - просто поместите все в горшочек и отдыхайте.
Для приготовления возьмите:
- 500 граммов филе бедра;
- восемь картошек;
- две луковицы;
- лавровый лист;
- зелень;
- соль и перец;
- два стакана бульона.
Подготавливаем продукты - овощи чистим и нарезаем. Мясо также нужно измельчить. Если у вас нет заранее приготовленного бульона, то не спешите заменять его обычной водой. Можно развести магазинный бульон в кубиках или "10 овощей" в воде.
Мясо и овощи солим, перчим. Но если брали магазинный бульон, то с солью стоит быть осторожными, так как он очень соленый.
В горшочки выкладываем овощи, а сверху - мясо. В процессе приготовления оно будет пускать сок, который впитают овощи. Кладем лавровый лист и заливаем бульоном.
Готовить нужно, пока картошка и мясо не станут мягкими и нежными. Время зависит от вашей духовки, в один горшочек вы все сложили или несколько - поэтому лучше проверяйте. По готовности посыпьте все нарезанной зеленью. Можно подавать прямо в горшочках, но не забудьте подложить под них тарелки, чтоб раскаленная посуда не повредила поверхности.
Мясо в горшочках с картошкой в духовке - пошаговый рецепт с грибами
Второе блюдо более сложное. Его стоит выбрать, чтоб удивить гостей или побаловать своих близких чем-то более интересным, когда у вас больше свободного времени. Для него берем:
- 600 граммов свинины;
- килограмм картофеля;
- 600 граммов шампиньонов;
- 100 граммов твердого сыра;
- две луковицы;
- две моркови;
- 70 миллилитров растительного масла;
- 20 граммов сливочного масла;
- 40 граммов майонеза;
- пять зубчиков чеснока;
- несколько веточек укропа и петрушки;
- соль, перец;
- 300 мл воды.
Мясо нарезаем на небольшие кусочки. На растительном масле обжариваем его до румяной корочки и перекладываем в тарелку.
Грибы чистим и режем. Их нужно обжаривать на той же сковороде, пока вся жидкость не испарится. Перекладываем шампиньоны в другую тарелку.
Овощи чистим и подготавливаем. Лук нужно нарезать, а морковь - натереть. Обжариваем их вместе на растительном масле и убираем в тарелку.
Картошку чистим и режем соломкой. Обжариваем ее до полуготовности. Чеснок и зелень нужно мелко нарубить.
Духовку нагреваем до 180 градусов. В горшочек (2,5 л) выкладываем мясо и посыпаем специями. Сверху помещаем морковь, лук и чеснок. Далее идет картошка. Перчим, солим ее и посыпаем укропом с петрушкой.
Следующий слой - грибы. Их также солим и кладем на них сливочное масло. Наливаем воду и смазываем шампиньоны майонезом. Готовим около 40 минут. Когда мясо в горшочках будет почти готово, посыпаем сыром.
Пряное мясо в горшочках с картошкой - рецепт
В этом блюде много разных специй, что делает его самым ароматным из трех. Чтоб приготовить мясо в горшочках по-царски, нужно взять:
- 500 граммов свинины или говядины;
- одну луковицу;
- две моркови;
- два картофеля;
- две столовые ложки томатной пасты;
- одну столовую ложку муки;
- одну столовую ложку кумина или зиры;
- одну столовую ложку паприки;
- соль и перец;
- зелень.
Мясо нарезаем кубиком. Морковь натираем на терке, а лук - измельчаем. Картошку режем на кусочки.
Муку, специи и томатную пасту смешиваем, разводим водой и доводим до однородности. Картошку, овощи и мясо выкладываем в горшочек и заливаем ароматным соусом. Готовим в духовке при 180 градусах около часа.