Это блюдо идеально подходит для ужина после тяжелого дня.

Мясо в горшочках с картошкой - это очень вкусное и самодостаточное блюдо. Оно позволяет с минимальными усилиями приготовить еду сразу на всю семью. Сегодня рассмотрим три разных варианта.

Мясо в горшочках - классический рецепт

Чтоб приготовить мясо с картошкой в горшочках, понадобятся самые простые продукты. Большое преимущество этого блюда в том, что оно не требует много усилий. Это особенно удобно после тяжелого дня - просто поместите все в горшочек и отдыхайте.

Для приготовления возьмите:

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500 граммов филе бедра;

восемь картошек;

две луковицы;

лавровый лист;

зелень;

соль и перец;

два стакана бульона.

Подготавливаем продукты - овощи чистим и нарезаем. Мясо также нужно измельчить. Если у вас нет заранее приготовленного бульона, то не спешите заменять его обычной водой. Можно развести магазинный бульон в кубиках или "10 овощей" в воде.

Мясо и овощи солим, перчим. Но если брали магазинный бульон, то с солью стоит быть осторожными, так как он очень соленый.

В горшочки выкладываем овощи, а сверху - мясо. В процессе приготовления оно будет пускать сок, который впитают овощи. Кладем лавровый лист и заливаем бульоном.

Готовить нужно, пока картошка и мясо не станут мягкими и нежными. Время зависит от вашей духовки, в один горшочек вы все сложили или несколько - поэтому лучше проверяйте. По готовности посыпьте все нарезанной зеленью. Можно подавать прямо в горшочках, но не забудьте подложить под них тарелки, чтоб раскаленная посуда не повредила поверхности.

Мясо в горшочках с картошкой в духовке - пошаговый рецепт с грибами

Второе блюдо более сложное. Его стоит выбрать, чтоб удивить гостей или побаловать своих близких чем-то более интересным, когда у вас больше свободного времени. Для него берем:

600 граммов свинины;

килограмм картофеля;

600 граммов шампиньонов;

100 граммов твердого сыра;

две луковицы;

две моркови;

70 миллилитров растительного масла;

20 граммов сливочного масла;

40 граммов майонеза;

пять зубчиков чеснока;

несколько веточек укропа и петрушки;

соль, перец;

300 мл воды.

Мясо нарезаем на небольшие кусочки. На растительном масле обжариваем его до румяной корочки и перекладываем в тарелку.

Грибы чистим и режем. Их нужно обжаривать на той же сковороде, пока вся жидкость не испарится. Перекладываем шампиньоны в другую тарелку.

Овощи чистим и подготавливаем. Лук нужно нарезать, а морковь - натереть. Обжариваем их вместе на растительном масле и убираем в тарелку.

Картошку чистим и режем соломкой. Обжариваем ее до полуготовности. Чеснок и зелень нужно мелко нарубить.

Духовку нагреваем до 180 градусов. В горшочек (2,5 л) выкладываем мясо и посыпаем специями. Сверху помещаем морковь, лук и чеснок. Далее идет картошка. Перчим, солим ее и посыпаем укропом с петрушкой.

Следующий слой - грибы. Их также солим и кладем на них сливочное масло. Наливаем воду и смазываем шампиньоны майонезом. Готовим около 40 минут. Когда мясо в горшочках будет почти готово, посыпаем сыром.

Пряное мясо в горшочках с картошкой - рецепт

В этом блюде много разных специй, что делает его самым ароматным из трех. Чтоб приготовить мясо в горшочках по-царски, нужно взять:

500 граммов свинины или говядины;

одну луковицу;

две моркови;

два картофеля;

две столовые ложки томатной пасты;

одну столовую ложку муки;

одну столовую ложку кумина или зиры;

одну столовую ложку паприки;

соль и перец;

зелень.

Мясо нарезаем кубиком. Морковь натираем на терке, а лук - измельчаем. Картошку режем на кусочки.

Муку, специи и томатную пасту смешиваем, разводим водой и доводим до однородности. Картошку, овощи и мясо выкладываем в горшочек и заливаем ароматным соусом. Готовим в духовке при 180 градусах около часа.

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