Второй месяц весны начнется с фазы растущей Луны - рассказываем, когда будут благоприятные даты, а когда нужно держать себя в руках.

1 апреля спутник Земли будет освещен на 9,6% - фаза растущей Луны продлится практически до половины месяца. Полнолуние обещает решить некоторые важные вопросы в личной жизни, а новолуние в конце апреля - задаст тон будущему процветанию. Когда будут наиболее удачные дни - смотрите ниже лунный календарь 2025 на апрель.

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Лунный календарь - фазы Луны в апреле 2025 и транзит планет

Лунный цикл - это в среднем 29,5 дней, поэтому он всегда короче календарного. Луна за это время меняет несколько фаз - 4 основные и 4 промежуточные, а также свое положение относительно знаков Зодиака. Это, вместе с транзитом других планет, по мнению астрологов, влияет на эмоции и поступки людей, а также оказывает благотворное или, наоборот, неблагоприятное влияние на определенные сферы жизни.

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Основные фазы Луны в апреле 2025 и транзит планет:

1-12 апреля - растущая Луна, ретроградный Меркурий

Растущая фаза Луны - лучшее время для начала и продвижения новых проектов и задумов. Но следует помнить,что апрель также начнется с ретроградного Меркурия, надоедливый транзит которого закончится 7 числа. Поэтому, по советам астрологов, начало месяца нужно провести на спокойной ноте, пусть все идет своим чередом - как только планета-посланник начнет двигаться вперед, будет много времени, чтобы набрать обороты в реализации проектов, планов и прочего.

13 апреля - полнолуние

13 апреля полная Луна в Весах сможет осветить потенциальные конфликты и компромиссы в этот день. Позднее Венера расчистит путь для расставаний, примирений или новых обязательств.

14-26 апреля - убывающая Луна, Меркурий в Овне, Марс во Льве, Солнце в Тельце

Фаза убывающей Луны отлично подходит для очистки от всего лишнего и освобождения своего пространства перед следующей перезагрузкой.

16 числа Меркурий также перейдет в знак Овна - это значит, что последующие недели будут благоприятными для принятия быстрых решений и смелых заявлений. Говорите громко, думайте быстро, но держите себя в руках. Время от времени делайте перерыв, чтобы не "выгореть".

18 числа Марс вернется из знака Рака в знак Льва: амбиции ускорятся, и можно будет поработать на полную катушку. 19 апреля Солнце перейдет в знак Тельца: внезапно все замедлится, вместо того, чтобы торопиться, остановитесь и понюхайте каждую розу.

27 апреля - новолуние

Новолуние считается неблагоприятным днем, но оно задает тон будущему месяцу. Период новолуния в Тельце - один из лучших, чтобы планировать новый бизнес, творческий проект, посадку однолетников, картофеля, других корнеплодов и салата.

28-30 апреля - растущая Луна, Венера в Овне

Еще один благоприятный период растущей фазы Луны. Венера в Овне - это также отличное время для быстрых свиданий, смелого флирта и вообще зеленый свет в романтической сфере. Но лучше все-таки присмотреться прежде, чем прыгать.

Когда будут благоприятные и неблагоприятные дни в апреле 2025 по лунному календарю

Как уже говорили, в зависимости фазы Луны и ее транзита по знакам Зодиака можно определить, для чего будет благоприятной та или иная дата и, наоборот - когда следует отказаться от своих планов:

самые благоприятные дни - 3, 18, 28 апреля;

- 3, 18, 28 апреля; благоприятные дни в целом - 1, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 30 апреля;

- 1, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 30 апреля; неблагоприятные дни - 13, 27 апреля.

13 и 27 число - это дни полнолуния и новолуния, которые всегда считаются в лунном цикле неблагоприятными. Полная Луна дает всплеск ненужных эмоций, которые тянут за собой необдуманные поступки. Новолуние - период, когда на небе нет Луны и любые шаги в это время напоминают движение наощупь в полной темноте.

Поэтому эти два периода нужно прожить спокойно и без лишних движений, не реагировать на провокации и самим не создавать конфликтных ситуаций. Дела любого рода лучше всего отложить на потом.

Случается, что даже не особо благоприятные или нейтральные дни оказываются удачными для разных сфер деятельности - это происходит потому, что на энергию Луны оказывает влияние знак Зодиака, в котором она находится.

Когда будут удачные дни в разных сферах:

начинания: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30;

финансы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30;

работа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30;

любовь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 28, 29, 30;

лечение зубов: 1, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 28, 29;

поездки: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 29, 30.

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