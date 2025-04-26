Разработчики из Sandfall Interactive не ожидали таких быстрых результатов.

Дебютная игра французской студии Sandfall Interactive Clair Obscur: Expedition 33 вызвала настощий фурор: за первые сутки продажи перевалили за 500 тысяч копий. И это без учёта аудитории Game Pass, где проект появился в день релиза, так что реальное количество игроков ощутимо больше.

Разработчики в социальных сетях поблагодарили игроков и признались, что не были готовы к таким стремительным результатам.

На фоне внезапного релиза ремастера Oblivion многие опасались, что две крупных RPG могут сожрать друг друга. Но судя по всему, этого не произошло: у Bethesda более 4 миллионов игроков за пару дней, а у Sandfall - первые полмиллиона выручки.

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Clair Obscur по-настоящему впечатлил прессу: на Metacritic у игры 92 балла, что делает её одной из самых высоко оценённых игр не только этого года, а и всей истории. Игроки тоже в восторге: в Steam у игры "очень положительный" рейтинг на основе более 8 тысяч рецензий, из которых 93% положительные.

Ранее мы разбирали обзоры Clair Obscur: Expedition 33 от игровых журналистов. По мнению большинства критиков, Expedition 33 - это не просто удачная RPG, а потенциальная современная классика.

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