Узнайте, какие даты мая считаются самыми урожайными для посадки растений.

Май - самый "горячий" месяц для дачников, когда у них больше всего работы на участке. Пора сеять семена и пересаживать рассаду, ухаживать за садом, а также начинать борьбу с сорняками и вредителями. Это очень ответственный период - если что-то забыть, то потом не наверстаете.

Люди давно заметили влияние Луны на здоровье растений. Чтобы посаженные культуры быстро прижились и дали хороший урожай, используйте лунный посевной календарь. Он укажет самые урожайные дни месяца и предупредит о бесплодных датах.

Посевной календарь на май 2025 - какие дни самые удачные

Календарь садовода основан на фаза Луне и числе лунных суток. Среди дачников существует поверье, что в период растущей Луны нужно сажать растения, которые плодоносят над землей, а в убывающую - корнеплоды.

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Самые благоприятные для посевов дни мая это 1-3, 6-8, 10, 16, 21-22, 29-30 число.

Неурожайные дни - 4, 11-13, 15, 19, 23, 26-27 число.

Что посадить в мае на огороде, в саду и на клумбе

Последний месяц весны достаточно теплый, чтобы сажать растения в открытый грунт. Из овощей это лук, морковь, кукуруза, фасоль, огурцы, редис, дыня, свекла и, конечно же, картофель. Из зелени - петрушка, укроп, мангольд, черемша, руккола, листовой салат. В саду можно сажать любые плодовые саженцы.

Посевной календарь на май рекомендует выбирать для посева такие даты:

овощи в открытом грунте - 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 мая;

- 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 мая; зелень, пряности, салаты - 2, 6-7, 10, 15-17, 21-22 мая;

- 2, 6-7, 10, 15-17, 21-22 мая; пересадка рассады - 1-3, 7-10, 16-18, 21, 24, 30-31 мая;

- 1-3, 7-10, 16-18, 21, 24, 30-31 мая; деревья и кустарники - 2, 6-10, 16-18, 21, 25, 30 мая;

- 2, 6-10, 16-18, 21, 25, 30 мая; цветы - 3-10, 16, 28-30 мая.

Кроме дат также стоит ориентироваться на погоду. Если прогноз указывает на заморозки, то лучше отложить посев.

Что нужно сделать в апреле на огороде

Список того, что делать на огороде в мае, довольно большой. Помимо посева овощей вот чем ещё стоит заняться:

Уход за садом . Каждому дачнику важно знать, чем обработать плодовые деревья весной. К маю у большинства вредителей появляются личинки, и бороться с ними лучше всего на раннем этапе. Также стоит провести санитарную обрезку деревьев, убрать мусор, побелить стволы.

. Каждому дачнику важно знать, чем обработать плодовые деревья весной. К маю у большинства вредителей появляются личинки, и бороться с ними лучше всего на раннем этапе. Также стоит провести санитарную обрезку деревьев, убрать мусор, побелить стволы. Внесение удобрений . У растений начинается этап активного роста или цветения. В этот период им нужно много питательных веществ, поэтому подкормки особенно важны. Не забудьте удобрить также комнатные цветы.

. У растений начинается этап активного роста или цветения. В этот период им нужно много питательных веществ, поэтому подкормки особенно важны. Не забудьте удобрить также комнатные цветы. Рыхление и прополка . На овощных грядках распушьте почву граблями, чтобы насытить кислородом, а также начните борьбу с сорняками. Не лишним будет проредить молодые сеянцы, если они выросли слишком густо. Удалите более слабые проростки.

. На овощных грядках распушьте почву граблями, чтобы насытить кислородом, а также начните борьбу с сорняками. Не лишним будет проредить молодые сеянцы, если они выросли слишком густо. Удалите более слабые проростки. Пересадка рассады в открытый грунт . Совместите процедуру с подкормкой, чтобы саженцы лучше прижились на новом месте.

Ранее мы также рассказывали, что посадить на огороде до конца мая, если не успели в начале месяца.

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