Xiaomi представила топовый геймерский монитор с режимом телевизора (фото)

У него 4K Mini LED-матрица на 27 дюймов, поддержка AMD FreeSync и HDR, а частоту обновления можно увеличивать до 320 Гц.

Xiaomi представила в Китае Redmi G Pro 27U – один из самых дорогих мониторов в своей истории. Особое внимание производитель уделил игровой производительности и точности цветопередачи, пишет GizmoChina.

Это 27-дюймовая панель miniLED, которая работает в одном из выбранных режимов: 4K + 160 Гц или 1080p + 320 Гц. Время отклика матрицы составляет 1 мс (GtG). У экрана 1152 зоны локального затемнения и пиковая яркость 1600 нит.

Монитор обеспечивает точную цветопередачу, охватывая 100% sRGB и 99% DCI-P3 и Adobe RGB. Заявляется точность цветопередачи ΔE<1. В характеристиках также говорится про HDR1000, Dolby Vision и AMD FreeSync Premium Pro.

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Redmi Monitor G Pro 27U оснащен четырехъядерным процессором Cortex-A73 и графическим чипом G57, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопителя. Есть два динамика по 5 Вт. Работает на HyperOS, так что можно использовать и без ПК, а в комплекте даже есть пульт.

В Китае монитор оценили в 2699 юаней, $370 (~15 000 грн). Так как модели китайской компании быстро перебираются в онлайн магазины, появление новинки на AliExpress вопрос времени.

Ранее в этом месяце Xiaomi уже успела выпустить ультрабюджетный телефон с самым большим в сегменте экраном. У новинки 6,88-дюймовый дисплей, батарея 5200 мАч, а получать обновления она будет четыре года.

Также в ассортименте Xiaomi появились один из самых дешевых смарт-часов на рынке. Девайс получил экран, как у Apple Watch, автономность в 14 дней и датчики мониторинга здоровья.

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