Компания ищет разработчика с опытом работы с онлайн-проектами.

Похоже, студия PlatinumGames, известная по серии Bayonetta, снова собирается попробовать себя в жанре онлайн-экшенов.

Об этом стало известно благодаря новой вакансии, на которую обратил внимание портал Tech4Gamers. В объявлении ищут геймдизайнера для пока неанонсированного проекта, который, судя по описанию, только на раннем этапе разработки.

И хотя большая часть требований стандартна, как для любой должности геймдизайнера, пара пунктов в разделе "желательные навыки" прямо указывает на сетевой характер игры. Идеальный кандидат должен иметь опыт в разработке онлайн-экшенов и создании уровней для сетевых или открытых миров.

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Напомним, что это не первый заход Platinum на территорию онлайн-игр, и прошлый закончился катастрофой. В 2022 году они выпустили Babylon’s Fall - онлайн-экшен, который ругали все. У игры была высокая цена, скучный геймплей, почти полное отсутствие игроков и, как финальный гвоздь в крышку гроба, закрытие серверов всего через полгода.

Ранее мы рассказывали, что судя по вакансиям, следующей игрой MachineGames после Индианы Джонса будет Wolfenstein 3. Компания сейчас ищет разработчика с опытом анимации роботов.

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