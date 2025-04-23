Ghost of Yotei выйдет 2 октября.

На YouTube-канале Playstation появился новый трейлер Ghost of Yotei, продолжения Ghost of Tsushima, и вместе с ним и дата релиза. Сиквел экшена выйдет 2 октября эксклюзивно на Playstation 5.

Ролик раскрывает основу сюжета: главная героиня по имени Атсу переживает трагедию, её семья погибает от рук шестерых бандитов, а её саму оставляют умирать. Однако она выживает и отправляется по следу убийц, чтобы отомстить.

Судя по кадрам, игроков ждут не только путешествия по мрачному миру, но и флешбеки: можно будет поиграть за Атсу в детстве, чтобы лучше понять её мотивацию.

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В свежем посте в блоге Playstation разработчики подчеркнули, что продолжение станет заметно более открытым и гибким, в плане как исследования мира, так и прохождения заданий. Обещают больше свободы, больше выборов и, судя по атмосфере трейлера, не меньше драматизма, чем в оригинале.

Предзаказы Ghost of Yotei откроются в Playstation Store уже 2 мая.

Ранее мы рассказывали, что продолжение Ghost of Tsushima получило возрастное ограничение в Тайване. Чаще всего это значит, что разработка проекта уже вышла на финишную прямую.

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