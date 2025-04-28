Рассказываем, что является основанием для перевода военнослужащего в другую часть или бригаду и может ли военный отказаться, если этот перевод не по его инициативе.

Украинские военнослужащие имеют право перевестись в другую часть или бригаду, если у них на это есть весомые причины. Какие основания для перевода в другую часть являются значимыми, как правильно оформляется перевод, сколько его ждать и что делать военнослужащему в случае, если он не хочет переводиться, мы спросили у адвоката.

Как перевестись с одной части в другую - как все оформить

Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат юридической компании PROCTOR Татьяна Бухольская, на практике вопрос перевода военнослужащих является достаточно проблемным. Чтобы мобилизованному перевестись из одной части или бригады из состава Вооруженных сил Украины в другое военное соединение ВСУ, в первую очередь нужнополучить отношение (в народе этот документ называют рекомендательное письмо) от тех в/ч или бригады, в которых военный хочет служить.

Чтобы его получить, мобилизованные обращаются в те части/бригады, где имеют каких-то знакомых, или же делают это непосредственно через рекрутинговые центры. Кроме всего, для этого нужно соответствовать критериям, которые та или иная бригада/часть выдвинули к кандидату. К примеру, если нужен человек, пригодный к военной службе, а мобилизованного, который хочет перевестись, признали пригодным для службы в тыловых частях (ограниченно пригодным), то он не будет подходящим кандидатом.

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После того, как мобилизованный подберет себе новое место для прохождения службы, получит отношение, то он может готовить рапорт на перевод вместе с приложениями. Рапорт можно подавать как в письменной форме, так и в электронной, но, чтобы его не оставили без рассмотрения, обязательно должно быть указано следующее:

заголовок - "Рапорт";

должность командира (начальника), которому адресуется документ;

название должности, которую занимает военный;

воинское звание, собственное имя и фамилия;

суть затронутого вопроса;

перечень приложенных к рапорту документов или их копий (при необходимости).

дата;

подпись лица, подающего документ.

В электронном виде рапорт на перевод можно подать через приложение "Армия+" в том случае, если перевод производится с тыловой части в боевую, с боевой в боевую или с боевой - в тыл. Если перевод происходит по заключению военно-врачебной комиссии, к примеру, лицо было пригодным, а стало пригодным для службы в тыловых подразделениях, то в этом случае к рапорту обязательно нужно приложить заключение ВВК.

Следующий шаг - это подача рапорта с приложениями. Если документ подается в письменном виде, то его можно передать лично командиру или отправить ценное письмо с описью через "Укрпочту". Если рапорт подается лично, то обязательно поставить на него входящий номер.

Рапорт, поданный в бумажном виде, должны рассмотреть в течение 14 дней со дня его подачи. Если документ подан через "Армия+", то время его рассмотрения - 72 часа.

Если рапорт не будет рассмотрен вовремя, мобилизованный может оформить обращение в Военную службу правопорядка или в Военную прокуратуру относительно того, что он отправил рапорт, но не получил ответ вовремя. В обращении также надо попросить орган, к которому адресовано обращение, повлиять на ситуацию,

- советует адвокат.

Перевестись из одной части или бригады в другую могут как мобилизованные, так и контрактники, говорит эксперт. Но может быть такое, что в контракте у военного прописано, что он может проходить службу только в том подразделении, к которому его зачислили: "Стоит отметить, что в случае перевода контрактника условия контракта могут быть изменены. На практике я пока не встречала контрактников, которые переводились бы. Чаще всего встречались случаи, когда контрактников переводили в связи с повышением".

Что является основанием для перевода в другую часть

Касательно того почему, по каким причинам можно перевестись в другую часть, то по словам эксперта, наиболее реализованное на практике основание для перевода - по состоянию здоровья. К примеру, лицо было пригодно к военной службе, но стало пригодным к службе в тылу, и в таком случае оно может перевестись.

По другим основаниям - к примеру, перевод в другую часть по собственному желанию - максимально сложно реализовать свое право на перевод. "Основания для перевода, которые зависят от желания военного, - это по состоянию здоровья по заключению ВВК и по семейным обстоятельствам", - отмечает Татьяна Бухольская.

Если говорить о том, как перевестись в другую часть по семейным обстоятельствам, то это может быть такая ситуация: у военнослужащего есть ребенок с инвалидностью или который имеет сложные заболевания нервной системы, к примеру, а военный служит где-то далеко от местности, где он живет. В таком случае мобилизованный может написать рапорт на перевод в местность, которая находится недалеко от места, где живет его ребенок.

Могут быть и другие обстоятельства - у мобилизованного есть мать с инвалидностью 1 или 2 группы и за ней некому ухаживать, кроме этого военного. В таком случае военный может попросить перевести его поближе, но тогда нужно предоставить выводы врачебно-консультативной комиссии о том, что лицо нуждается в уходе, справку об установлении 1 или 2 группы инвалидности, а также документы, которые могут подтвердить, что кроме мобилизованного осуществлять уход за матерью некому.

Сколько времени занимает перевод из одной части в другую

По словам адвоката, если рапорт подан в письменной форме, и вся коммуникация на высшем уровне, то в целом процедура перевода занимает 2-3 недели. Но в целом все зависит от ситуации в воинской части и решается очень индивидуально.

В целом на практике рассмотрение рапорта занимает от 2 до 5 недель, иногда это может занимать и больше времени. Например, командир части может просто не получить рапорт для рассмотрения, поскольку документ где-то потерялся среди другой корреспонденции. Поэтому важно контролировать рассмотрение рапорта. Если у военного нет возможности непосредственно поинтересоваться у командира о судьбе рапорта, тогда процедура перевода может затянуться и на месяц, и на два.

Могут ли перевести в другую часть без согласия военнослужащего

Еще один момент в вопросе как перевестись в другую часть - мобилизованного могут переводить не только по его инициативе, но и по приказу руководства.

Как объяснила адвокат, если перевод военного происходит приказом и военнослужащий отказывается от выполнения приказа, то это может трактоваться как уголовное правонарушение "Неповиновение" (статья 402 Уголовного кодекса).

В то же время есть способ, как отказаться от перевода в другую часть - если военный понимает, что перевод не обусловлен какой-то служебной необходимостью, нет приказа Генштаба ВСУ или боевого распоряжения, или у же у военнослужащего есть обоснованные причины для того, чтобы отказаться от перевода, тогда он может не выполнять приказ.

К примеру, уважительной причиной для отказа от перевода может быть то, что состояние здоровья не соответствует требованиям, которые имеет часть или бригада, в которую хотят перевести военнослужащего. Кроме того, мобилизованный может иметь определенные семейные обстоятельства, которые являются веской причиной для того, чтобы перевод не состоялся,

- поясняет эксперт.

Причины невыполнения приказа нужно подтвердить документально - написать рапорт о том, что он отказывается от перевода и указать обоснованные причины. К рапорту нужно приложить документы, которые подтвердят обоснованность отказа от перевода. Весомые причины для не перевода - те же, что и для перевода в другую часть.

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справка Татьяна Бухольская Адвокат, специалист по мобилизационному и военному праву Татьяна Бухольская - адвокат юридической компании «Проктор». Специализируется на мобилизационном и военном праве, решении административных споров. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, изучала международную экономику в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана. Обожает анализировать законодательство с практической точки зрения. Находит индивидуальный подход к каждому запросу, сосредотачиваясь на достижении конкретного результата для клиента.

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