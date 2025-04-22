Сэм Дитс обещает, что когда-нибудь Netflix снимет шоу по одной из этих франшиз.

Сэмюел Дитс, режиссёр аниме по Castlevania от Netflix, подогрел интерес фанатов, задумавшись о том, какую ещё игру стоило бы превратить в аниме.

Реакция последовала после поста от PC Gamer с вопросом: "Если бы любую видеоигру превратили в аниме - что бы вы выбрали?" Дитс не только поддержал обсуждение, но и задал встречный вопрос: "А что вы хотели бы увидеть от меня и моей команды?"

Дитс работал над 32 сериями оригинальной Castlevania и восьмью эпизодами спин-оффа Nocturne. Его стиль сочетает мрачную эстетику, динамичные бои и визуальную плотность, близкую к классическому готическому хоррору.

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Неудивительно, что с таким послужным списком одним из самых популярных ответов от фанатов стал Bloodborne. Также среди предложений - Metroid, Berserk, Elden Ring, Mass Effect и даже Altered Beast.

Тем временем, недавно на Netflix вышло вполне успешное аниме по Devil May Cry. Антагониста шоу, персонажа VP Baines, сыграл Кевин Конрой, бессменный голос Бетмена, скончавшийся в 2022 году, это оказалось последней ролью актёра.

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