Larian дважды полностью меняла дизайн всей игры.

На фоне выхода финального патча для Baldur’s Gate 3 арт-директор Larian, Алёна Дубровина, рассказала о неожиданных деталях разработки: изначально игра могла выглядеть совсем иначе.

В интервью для CD Projekt Red она раскрыла, что стиль на ранних этапах был куда более мультяшным. По её словам, команда как минимум дважды кардинально меняла визуальную стилистику проекта:

"И это была не просто полировка, это было похоже на полный переворот. Сначала мы пробовали более стилизованные подходы, я бы сказала, даже мультяшные".

На старте художники ориентировались на стилизацию в духе иллюстраций из книг по Dungeons and Dragons: лёгкий, почти карикатурный подход. Позже решили сдвинуться к более реалистичному стилю, сохраняя при этом элементы стилизации. Но даже тогда внутренняя команда чувствовала, что что-то не так.

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Дубровина признаётся, что в процессе пре-продакшена не существовало чёткого плана: разработчики пробовали разные подходы, искали себя и действовали по принципу "сделать что-то крутое, но непонятно что именно". Переломный момент наступил во время тестов катсцен, именно тогда стало ясно, в каком направлении двигаться - в скучный, но рабочий реализм.

Ранее мы рассказывали, что список изменений финального обновления Baldur's Gate 3 составляет 48 страниц текста. Всего в патчноуте около 20 тысяч слов.

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