С момента релиза переиздания прошло 4 дня.

В ремастер Oblivion сыграло уже более 4 миллионов игроков всего за четыре дня с момента релиза.

Об этом сообщили Bethesda и Xbox в соцсетях: "Мы благодарны всем, кто уже вернулся в Сиродил".

Xbox присоединилась к поздравлениям, пошутив про фирменные сырные головки из The Elder Scrolls: "Столько сыра в инвентаре - поздравляем с успехом".

Видео дня

Проект вышел 22 апреля сразу же после анонса и быстро занял лидирующие позиции в чартах Steam, где спустя считанные часы после запуска в него одновременно играли более 182 тысяч человек.

Игра моментально стала бестселлером и удерживает популярность даже на фоне новых релизов, таких как Clair Obscur: Expedition 33.

Oblivion Remastered был положительно принят как критиками, так и игроками. Обновлённая версия предлагает улучшенную графику, переработанные интерфейс и анимации, а также ряд доработок без изменений основной структуры оригинала.

Ранее мы рассказывали, что ремастер Oblivion прошли за 12 минут благодаря глюку с дверью из оригинальной игры.

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