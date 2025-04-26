Новая дата релиза La Quimera - неизвестна.

La Quimera, шутер от студии Reburn, выходцев из 4A Games, не вышел - релиз, намеченный на 25 апреля, отложен на неопределённый срок.

Разработчики сообщили об этом в BlueSky, ссылаясь на "непредвиденные трудности", с которыми столкнулась команда в процессе подготовки к запуску.

И хотя игру формально так и не выпустили, журналисты уже успели оценить её: впечатления, мягко говоря, удручающие. Все рецензии сходятся в одном: La Quimera - это нечто недоделанное, скучное и разочаровывающее.

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В шутере всего три миссии, которые можно пройти за два часа, а вместо внятной подачи - банальный сюжет, унылые сражения и ужасающе непрофессиональная английская озвучка.

Журналист XboxEra не стал сдерживаться: он назвал релиз "оскорбительным" и раскритиковал всё, от сценария до стоимости в 30 долларов за двухчасовую игру.

Также критики замечают, что реальное качество графики не имеет ничего общего с тем, что обещали на скриншотах в Steam, а игра сильно напрягает даже топовые процессоры, доводя их до 100% нагрузки вне зависимости от настроек.

Тем временем основные силы 4Games работают над новой частью Metro. В видео, посвящённом 15-летию серии, разработчики рассказали, что война в Украине сделала сюжет игры ещё более мрачным.

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