Получить хороший урожай чеснока нетрудно, если знать, чем подкармливать.

Именно озимый чеснок в апреле-мае наращивает зеленую массу и формирует головку, поэтому ему требуется высокое содержание азота в почве. Для ярового чеснока нельзя использовать такие активные удобрения, как дрожжи или аммиак, потому что так рано весной культура не готова набирать массу. Узнайте, какое самое лучшее удобрение для чеснока в конце весны.

Полезный совет: после внесения любой подкормки из списка, растение желательно полить чистой водой - так активные вещества лучше впитаются.

Чем подкормить чеснок для наращивания зеленой массы

Самая первая весенняя подкормка, которую обязательно нужно внести под чеснок, готовится с добавлением аммиачной селитры. Всего 10-15 граммов средства разбавляют в ведре воды и поливают чеснок под корень, когда у него появятся 3-4 настоящих листочка. Расход - два-три литра раствора на каждый квадратный метр грядки. Кроме аммиачной селитры, можно использовать настой коровяка, который разводится в пропорции 1:10 или птичий помет в пропорции 1:20.

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Лучшая подкормка чеснока для увеличения головки

Многие огородники считают, что самое лучшее удобрение для чеснока весной, которое поможет растению сформировать крупную и здоровую головку - это зола. Раствор на основе такого компонента можно готовить, если вы приверженец натуральных подкормок. Нужно развести стакан золы в ведре воды и полить растение под корень. Неплохо показывают себя и комплексные удобрения, например, нитрофоска, да и нужно его немного - две столовых ложки на ведро воды.

Чем весной подкормить чеснок от пожелтения листьев

Проверенное и эффективное народное средство, которым пользуются опытные дачники - настой из луковой шелухи. Такая подкормка для чеснока весной защитит растение от пожелтения листьев и грибковых заболеваний. Вам нужно взять две горсти шелухи, залить их двумя литрами кипятка и оставить на 24 часа. Получившееся удобрение разбавить водой в соотношении 1:2 и поливать чеснок под корень. Шелуха снабжает чеснок нужными ему микроэлементами и предотвращает пожелтение листа.

С той же целью можно использовать аммиак, то есть, нашатырный спирт. На ведро воды нужно влить две столовых ложки и получившимся раствором сразу поливать растение под корень. Аммиак насыщает растение азотом, который легко усваивается, и помогает культуре развиваться даже при нехватке питания.

Чем подкормить чеснок для ускорения роста

Есть большая разница между наращиванием зеленой массы и ускорением роста. В первом случае растение увеличивает количество листочков, а во втором происходит стимуляция всех процессов - не только листьев, но и корней, и головки.

Чтобы ускорить созревание чеснока, его можно подкормить дрожжами. В ведре теплой воды нужно развести 10 граммов дрожжей и одну столовую ложку сахара. Дрожжи лучше брать именно сухие. Раствор перемешать, настоять два-три часа, полить растение под корень. Такая подкормка не только простимулирует растение, но и укрепит его.

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