Как рассказал эксперт, лайфхаки из соцсетей чаще вредят, чем помогают.

С приходом весны и тепла водители авто начинают активно наводить порядок в своем любимом средстве передвижения. В поисках, как и чем мыть машину в домашних условиях, автомобилисты прибегают к лайфхакам из интернета, однако не все они работают, а некоторых - и вовсе стоит избегать.

Ранее мы сообщали, почему на лобовом стекле черные точки и зачем они нужны.

Чем лучше всего чистить салон автомобиля от шерсти животных

Специалист по уборке автомобилей Motorpoint Бен Кастард рассказал изданию Еxpress, чем мыть машину можно, а чем - нет. В частности, он раскритиковал рекомендации, которые люди находят в TikTok.

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"Мой главный совет - провести более глубокое исследование и посмотреть, упоминался ли этот совет где-либо еще и был ли он одобрен автомобильными экспертами. В интернете есть множество пошаговых руководств, в которых рассказывается, как чистить салон автомобиля и какие средства можно безопасно использовать", - объяснил Кастард.

По его словам, чтоб убрать шерсть домашних животных, подойдет не только пылесос, но и обычные резиновые перчатки, к которым прекрасно "цепляются" все ворсинки.

"Если вы намочите резиновую перчатку и проведете рукой по обивке автомобиля, это создаст статический заряд, который поможет шерсти прилипнуть к текстурированной поверхности перчаток. Затем вы можете просто погрузить перчатку в теплую воду, чтобы смыть их, прежде чем переходить к следующей части вашего автомобиля", - рекомендует эксперт.

Применяя этот метод важно дать сидениям хорошо просохнуть. Кроме того, вместо перчаток можно использовать резиновый скребок или щетку, чтоб поднять шерсть с тканевых поверхностей.

Как отмыть въевшуюся грязь с авто

Бен Кастард рекомендует отказаться от многих моющих средств, которые рекомендуют в соцсетях. Некоторые создатели такого контента сами признают, что это может нанести вред. Один из таких лайфхаков касается средства для мытья посуды.

"Жидкость для мытья посуды разработана таким образом, чтобы растворять жир, и она слишком агрессивна для очистки автомобиля, поскольку вызывает коррозию, со временем разъедает защитный воск и делает лакокрасочное покрытие тусклым. Я рекомендую заменить ее на специальные автомобильные мыла и чистящие средства, которые бережно относятся к поверхностям автомобиля и которые можно купить в большинстве супермаркетов", - отметил он.

Советуя, чем отмыть тканевые сиденья в машине, некоторые упоминают пену для бритья. Якобы она работает как "чудо-пятновыводитель" для обивки. Бен же объяснил, почему от такого совета больше вреда, чем пользы.

"Это не то, для чего она предназначена. Она может привести к обесцвечиванию и оставить масляные пятна, которые будет практически невозможно удалить", - предупредил специалист.

По его словам, в некоторых вирусных видеороликах автомобилистам предлагают натирать приборную панель оливковым маслом, чтобы она блестела. Однако большинство материалов для приборной панели не впитывают масло, и оно просто останется на поверхности, делая ее жирной на ощупь. Кроме того, вы можете перенести масло на другие части авто. Если руль или ручной тормоз станут из-за этого скользкими, вы можете потерять контроль над машиной на дороге.

Напоследок он развенчал еще один лайфхак из интернета. Так, в соцсетях часто рекомендуют использовать зубную пасту для очистки зеркал.

По словам Бена, в средстве для чистки зубов часто встречаются мягкие абразивные вещества, которые могут поцарапать зеркала или оставят на них пятна.

"Хотя поначалу может показаться, что это работает, со временем вы можете повредить свои зеркала. Для блеска без разводов я рекомендую распылить белый уксус на салфетку из микрофибры и аккуратно протереть зеркала, чтобы избавиться от любых пятен и мусора", - добавил эксперт.

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