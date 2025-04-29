Гжегож Стычень празднует первую годовщину своего проекта.

Прошёл ровно год с выхода амбициозного симулятора средневекового управленца Manor Lords в раннем доступе. Разработчик Гжегож Стычень поделился планами на будущее проекта в свежем блоге в Steam.

С момента запуска в апреле 2024 года Manor Lords разошлась тиражом более чем 2,5 миллиона копий, результат, особенно впечатляющий для игры, которую почти в одиночку делал один человек.

Сейчас над проектом работает уже девять разработчиков, а в тестировании помогает команда QLOC. В фокусе - улучшения ИИ, переработка 2D и 3D-графики, доработка карт и не только:

Видео дня

"Честно говоря, не чувствуется, что прошло уже столько времени. Я до сих пор помню, как заливал билд и скрестил пальцы, чтобы всё не развалилось на старте. А теперь у нас за плечами уже несколько патчей и куча нового контента".

Главное нововведение - начаты работы над полноценными замками и осадами. Уже сейчас ИИ-противник умеет строить небольшие деревни, а улучшения в навигации позволят солдатам адекватно перемещаться по территории замков. Грег подчёркивает: расширять проёмы и дорожки в угоду удобству не планируют, историческая достоверность важнее.

Экономическую система тоже ждёт серьёзный апдейт. Появится необходимость в обслуживании зданий: кузнецы будут требовать по 12 инструментов в год, глубокие шахты - доски, а для продвинутого строительства из камня понадобится известь. Вместе с этим появятся каменоломни на богатых залежах и известковые печи.

Помимо механик, обновится и визуальная часть. Особое внимание уделено интерфейсу. В игре появятся новые иконки и иллюстрации в стилистике средневековой живописи. На карте ресурсы больше не будут отображаться банальными значками: вместо этого их заменят нарисованные изображения, которые лучше впишутся в атмосферу эпохи. Эти же изменения затронут меню строительства.

Ранее мы рассказывали, что инди-разработчик Эмерик Гибсон назвал свою игру Iron Mandate "фундаментальным провалом" и сделал её бесплатной. При этом Iron Mandate получила хорошие отзывы от игроков.

Вас также могут заинтересовать новости: