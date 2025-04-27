По словам геймдиректора Алекса Скидмора, разговоры в игре будут напоминать "лабиринт".

Многострадальная Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 наконец-то готовится к релизу. Новые разработчики проекта, The Chinese Room, рассказали в интервью журналу PC Gamer, чего ждать от продолжения культовой RPG.

По словам геймдиректора Алекса Скидмора, система диалогов в Bloodlines 2 будет выстроена в виде "лабиринта", чтобы разрушить привычку игроков просто искать стандартные хорошие варианты ответа.

Разработчики стремятся сделать сюжетное исследование частью основного опыта, избегая очевидных решений вроде "нажать верхнюю правую кнопку для хорошей концовки".

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В новой версии игры игроки возьмут на себя роль древнего вампира по имени Файр, не неопытного кровососа, как планировалось в оригинальной версии от Hardsuit Labs.

Однако, как отметил нарративный директор Иэн Томас, разработчики сознательно оставляют пространство для интерпретации героя. Игроку не будут навязывать чёткое прошлое персонажа, важнее реакция окружающих, которая поможет почувствовать статус Файра в этом мире.

На старте игры Файр пробуждается после долгого сна, ослабленный и лишённый большей части своих способностей. Тем не менее, как подчеркивает ведущий звуковой дизайнер Тесса Верпланке, даже в таком состоянии Файр будет ощущаться мощным: в передвижениях, в звуках, в физической доминантности.

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на октябрь. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 показали боевую систему в сиквеле. У каждого вампирского клана будет уникальный стиль боя.

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