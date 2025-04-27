Разработчики больше не черпают вдохновение из фильмов, считает Адам Уайтинг.

Бывшие разработчики Rockstar готовят MindsEye, короткий и кинематографичный экшен, который напомнит о временах, когда игры всерьёз пытались быть как фильмы.

Студия Build a Rocket Boy, основанная бывшим президентом Rockstar North Лесли Бензисом, хочет вернуть моду на насыщенные истории. В интервью Eurogamer помощник геймдиректора Адам Уайтинг объяснил, что MindsEye создаётся как линейное приключение примерно на 15 часов с псевдо-открытым миром, но с чётким упором на сюжет и постановку:

"Игры - отличный механизм для рассказа по-настоящему мощных историй, в которые игроки погружаются благодаря интерактивности. Это то, чего невозможно добиться ни в кино, ни в сериалах".

По словам Уайтинга, современная индустрия слишком увлеклась открытыми мирами и лайв-сервисами, забыв о силе кинематографичного повествования. MindsEye намеренно строится вокруг приёмов классического кино: от внимательной работы с камерой до ритмичной подачи истории:

Видео дня

Разработчики признают: игры, вдохновлённые кино, сегодня стали редкостью, но они уверены, что у таких проектов всё ещё есть своя преданная аудитория. MindsEye предлагает игрокам напряжённый, красивый и уважительный к их времени опыт, без сотен часов однообразных заданий и без попыток удержать в игре любой ценой.

Релиз MindsEye запланирован на 10 июня. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что на Kickstarter собрали деньги на игру с автоматизацией заводов и путешествиями во времени. Разработчики Autonomica решили намешать как можно больше механик в игру, поэтому уже дважды собрали свой бюджет.

Вас также могут заинтересовать новости: