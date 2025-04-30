Рассказываем, какие социальные льготы для военнослужащих, а также членов их семей предусмотрены в Украине.

В Украине действуют льготы для семей военнослужащих и самих защитников. В списке - медицинское обследование и лечение, оплата коммунальных, проезд и ряд других. Рассказываем, меняется что-либо в перечне льгот с 1 мая 2025 и как их оформить военнослужащему - с какими документами и куда идти.

Какие льготы для военнослужащих действуют в Украине

Как рассказал в комментарии УНИАН юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин, перечень льгот для военнослужащих ВСУ и их семей с 1 мая не меняется. В этот перечень, как уже говорили, входят льготы военнослужащим на коммунальные услуги, лечение, оздоровление, проезд и другие.

Военные-УБД, в частности, бесплатно получают:

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проезд во всех видах городского транспорта;

первоочередное протезирование зубов;

лекарственные препараты;

санаторно-курортное лечение.

Кроме этого, у них есть скидка 75% на коммуналку, квартплату и покупку топлива - ее же предусматривают и льготы для жен военнослужащих УБД.

Также, по словам адвоката, для УБД Кабмин ежегодно постановлением устанавливает различные выплаты ко Дню независимости Украины. В 2024 году выплата к празднику составляла 1000 гривен.

Кроме этого, все военнослужащие Сил обороны и их семьи бесплатно получают:

обследование и лечение в учреждениях Минобороны;

путевки на санаторно-курортное лечение;

проезд при переезде на новое место службы.

Для оплаты коммунальных они смогут воспользоваться скидкой 50%, а также военнослужащего и его семью государство обеспечивает служебным жильем.

Какие есть льготы для детей военнослужащих, при заключении брака и рождении ребенка

Дети военных-УБД имеют приоритет при зачислении в государственные и коммунальные учебные заведения на бюджет.

Кроме этого, как рассказывал ранее УНИАН, льготы для детей военнослужащих предусматривают приоритет при зачислении в детсад/школу, питание для школьников за счет государства, обеспечение учебниками и ряд других.

Существуют также особые льготы военнослужащим при заключении брака - зарегистрировать свои отношения им разрешается дистанционно. Брак онлайн можно также заключить сейчас через приложение "Дія".

При рождении или усыновлении ребенка военному раз в год выплачивается помощь в размере месячного денежного обеспечения.

По словам Сергея Ланкина, льготы мобилизованным в Украине (УБД) и льготы семьям военнослужащих по контракту (УБД) - одинаковы, но для контрактников также предусмотрены и дополнительные выплаты. "К примеру, во многих городах есть различные программы, предусматривающие выплату так называемых "подъемных" для контрактников. В Киеве такая единовременная материальная помощь составляет, к примеру, 30 тысяч гривен", - поясняет адвокат.

Еще есть единовременная денежная помощь за подписание первого контракта, которая зависит от звания военнослужащего:

лицам рядового состава выплачивают 24 224 грн;

лицам сержантского и старшинского состава - 27 252 грн;

лицам офицерского состава - 30 280 грн (по состоянию на 2025 год).

Также сейчас, напоминает эксперт, действует программа "18-24", которая создана для привлечения в ряды ВСУ молодых военных. Лица в возрасте от 18 до 24 лет, подписав контракт, получают дополнительные льготы - 1 млн. грн в течение службы, право выезжать за границу после увольнения и ипотеку под 0% годовых.

Куда обращаться, чтобы оформить льготы для военнослужащих

Чтобы получить льготы, в зависимости от их категории, нужно обратиться:

для лечения в учреждениях Минобороны - родным военного ВСУ нужно предоставить документы, подтверждающие, что их родственник проходит службу;

для скидки на коммуналку - военнослужащий или его родные подают заявление установленной формы в территориальное управление Пенсионного фонда (в дальнейшем лицо вносят в Реестр льготников и ему начисляется денежная компенсация в размере предусмотренной законодательством скидки);

для получения санаторно-курортного лечения - нужно обращаться в Управление ветеранской политики и социальной защиты, где выдают путевки.

По словам адвоката Сергея Ланкина, ежегодно создается фонд путевок на лечение, и органы Управления ветеранской политики и социальной защиты должны информировать семьи военных о том, есть ли возможность получить путевку.

Напомним, что после гибели военного во время боевых действий или его естественной смерти на службе, родные получают денежные пособия и льготы. Ранее мы уже рассказывали, что такое "серое" и "черное" удостоверение и какие по ним предусмотрены льготы.

справка Сергей Ланкин Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Представляет интересы военнослужащих и их семей. Общественный деятель и волонтер. Автор ряда реформ, направленных на улучшение социальных гарантий в сфере ветеранской политики. Юридический советник ряда благотворительных проектов по помощи участникам российско-украинской войны.

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