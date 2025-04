Режиссёром выступит Джон Чу, известный по "Иллюзия обмана 2".

По последней игре Юсефа Фареса, Split Fiction, уже во всю готовится экранизация. В Голливуде настроены настолько серьёзно, что от простых разговоров о возможном фильме до утверждения режиссёра и актрисы на главную роль прошёл всего месяц.

Как сообщает Variety, в фильме снимется Сидни Суини, известная по сериалам "Эйфория" и "Белый лотос". Режиссёром проекта станет Джон Чу, известный по фильму "Иллюзия обмана 2", а также недавно выпустивший мюзикл Wicked с Арианой Гранде.

Сценарий к фильму пишут Ретт Риз и Пол Верник, авторы "Дэдпула" и "Дэдпула и Росомахи". Продюсированием занимается Story Kitchen, компания, специализирующаяся на адаптациях игр. В её портфолио уже есть фильмы про Соника и анонсированные проекты по It Takes Two, Just Cause, Sifu, Disco Elysium и многим другим играм.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что Майкл Бэй и Сидни Суини экранизируют забытую гоночную игру OutRun 1986 года. В своё время это была культовая гонка на аркадных автоматах.

Вас также могут заинтересовать новости: