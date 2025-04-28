По прогнозам Йоко Таро, к такому будущему мы придём примерно через 50 лет.

Будущее игр может оказаться совсем не таким, каким его представляли романтики жанра. По мнению Йоко Таро, автора NieR, через несколько десятилетий творчество в играх может почти полностью перейти под контроль ИИ.

Во время беседы с Famitsu Таро вместе с Котаро Учикоши (Zero Escape), Кадзутака Кодакой (Danganronpa) и Дзиро Исии (428: Shibuya Scramble) рассуждал о том, к чему движется индустрия.

Участники сошлись на мысли, что уже сегодня ИИ способен в какой-то мере имитировать причудливые миры и необычные сюжетные ходы, свойственные их работам. При этом Таро отметил: через 50 лет разработчики игр могут стать чем-то вроде бардов в нашем мире:

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"Я тоже считаю, что создатели игр могут потерять работу из-за ИИ. Есть шанс, что через 50 лет к создателям игр будут относиться как к бардам".

Особую тревогу вызывает перспектива полной персонализации: в будущем, как считает Таро, искусственный интеллект сможет генерировать уникальные сценарии для каждого игрока на лету, полностью подстраиваясь под его стиль игры и вкусы. Однако Кадзутака Кодзака добавил, что в таком будущем у игр может исчезнуть общность: больше не будет проектов, которыми восхищаются миллионы одновременно.

Пока же, по словам Учикоши, ИИ ещё далёк от того, чтобы писать истории на уровне лучших человеческих авторов. Но уже в ближайшие десять лет оригинальность и умение сохранять "человеческое" в своих работах станет решающим навыком для всех, кто хочет остаться в индустрии.

Ранее создатель Tekken Кацухиро Харада заявил, что он умрёт раньше, чем появится "Терминатор", который заменит разработчиков игр.

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