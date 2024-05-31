Ее придется подождать: релиз состоится лишь осенью.

Sony официально подтвердила, что God of War Ragnarok станет их следующей игрой, портированой на ПК. Продолжение знаменитого экшена от студии Santa Monica поступит в продажу 19 сентября.

Среди особенностей ПК-версии называют следующее:

Неограниченный фреймрейт.

Поддержку технологий DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS 1.3.

Поддержка разрешения 4K и экранов формата 21:9 и 32:9.

Бесплатное дополнение-рогалик "Вальгалла" включено в ПК-порт по умолчанию.

Не забыли в Sony и про обязательный аккаунт в PSN. Согласно информации в блоге PlayStation, God of War Ragnarok для ПК потребует аккаунт PlayStation Network. Sony так уже поступила с Helldivers 2 и Ghost of Tsushima.

God of War Ragnarok – это продолжение God of War 2018 года, мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии. По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарек – гибель богов и всего сущего.

Корпорация Sony в последние годы активно осваивает ПК-рынок, выпуская на этой платформе свои эксклюзивы. Ранее в этом году уже успели выйти Horizon Forbidden West и Ghost of Tsushima – обе игры привлекли большое количество игроков и показали хорошие продажи.

По слухам, вслед за God of War Ragnarok на ПК выйдут Demon's Souls, Turismo 7 и Marvel's Spider-Man 2. Еще в Sony якобы обсуждают возможность переноса на ПК и более ранних своих эксклюзивов, например, Infamous: Second Son.

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