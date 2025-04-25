Обновление Windows 11 неожиданно 'воскресило' 20-летний баг в GTA San Andreas

Чтобы все исправить, достаточно добавить нескольких чисел в один из игровых файлов.

Обновление Windows 11 24H2 неожиданно "воскресило" 20-летнюю ошибку в культовой видеоигре Grand Theft Auto: San Andreas. Самое забавное, что баг существовал с момента релиза проекта в 2025 году на ПК, но все это время оставался незамеченым. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

Оказалось, что после установки обновления из San Andreas почему-то пропал гидросамолет Skimmer. Он не появляется ни в игровом мире, ни при попытках заспаунить его с помощью читов – будто игра полностью забыла о его существовании.

В ходе исследований разработчик-энтузиаст Adrian выяснил, что для GTA San Andreas, работающей на Windows 11 24H2, самолета Skimmer действительно не существует. Причина крылась в файле vehicles.ide, содержащем параметры всех транспортных средств в игре.

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Дальнейшее изучение файла показало, что в нем есть ошибка: строка, отвечающая за описание самолета, не содержит несколько параметров. Это приводило к появлению в коде неинициализированных переменных, значения которых могли отличаться в зависимости от операционной системы.

Во всех предыдущих версиях Windows (от Windows 98 и до Windows 11 версии 23H2) разработчикам San Andreas везло: неинициализированные переменные получали значения, достаточные для корректной работы самолета. Однако в обновлении 24H2 изменилась логика работы с памятью в API Windows, из-за чего переменные стали принимать гигантские значения – и все сломалось.

Adrian оперативно разработал решение, которое можно применить вручную. Для этого всего лишь необходимо открыть файл vehicles.ide в папке data и добавить недостающие параметры (-1, 0.7, 0.7, -1) в строку с номером 460, отвечающую за Skimmer.

Ранее УНИАН рассказывал, что энтузиаст прошел ремастер Oblivion за 12 минут благодаря глюку с дверью из оригинальной игры. Ремастер настолько верен оригиналу, что разработчики сохранили секретную дверь, ведущую к финалу.

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