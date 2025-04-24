На прохождение экшен-RPG уйдет 30–40 часов, на прохождение на 100% – около 60 часов.

24 апреля состоялся релиз Clair Obscur: Expedition 33. Дебютный проект небольшой французской студии получил восторженные отзывы прессы, и в настоящий момент занимает первое место среди самых высоко оцененных игр 2025 года по версии OpenCritic.

По словам журналистов, игра – настоящий праздник для фанатов пошаговой боевой системы. В рецензиях игру расхваливают за креативность, проработанность и даже сравнивают с Final Fantasy VII. Некоторые даже называют Expedition 33 "моментальной классикой".

На прохождение Expedition 33 уйдет 30-40 часов, но для того, чтобы закончить экшен-RPG на 100% – потребуется минимум 60 часов. Игра доступна на Xbox Series X|S, PS5 и ПК, а также в Game Pass.

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В Steam проект пока оценивают не так высоко – 80% положительных отзывов. Судя по первым отзывам, у некоторых есть проблемы с производительностью на ПК – игра может вылетать даже на хороших сборках. Первый хотфикс уже вышел, но полноценного патча придется подождать.

Одновременно с релизом разработчики выпустили релизный трейлер Clair Obscur Expedition 33, еще раз обрисовывающий завязку сюжета.

"Раз в год Художница просыпается и рисует на Монолите. Выводит свое проклятое число. И каждый, чей возраст совпадает с числом, обращается в дым и угасает. Каждый год число уменьшается. Уже завтра она проснется и напишет цифру "33". Мы отправляемся в последнюю экспедицию, чтобы уничтожить Художницу", – из описания игры.

Пару дней назад Bethesda анонсировала и в этот же день выпустила ремастер /ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion. Игру переделали с нуля на Unreal Engine 5 и заметно улучшили графику вместе с освещением.

Меж тем Ghost of Yōtei, продолжение Ghost of Tsushima, выйдет 2 октября на PS5 – об этом стало известно из нового трейлера игры. Кроме того, у игры будет специальное физическое издание с маской призрака.

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