Пользователь дошёл до Хаммерфелла, но найти место, где был снят тизер шестой части, ему не удалось.

Игроки в Oblivion Remastered не заставили себя долго ждать, чтобы начать испытывать границы игры, во всех смыслах. Один из игроков смог вырваться за пределы Сиродила и добраться сразу до 2 регионов, в которых происходят действия других игр серии: Валенвуд из TES: Online и Хаммерфелл из долгожданной TES VI.

Как рассказывает игрок под ником GnoblinXD, он просто шёл вдоль реки Стрид от Скинграда и случайно обнаружил, что можно перепрыгнуть в Валенвуд рядом с Кватчем. Оказалось, что за пределами карты лежит почти вся суша соседнего региона, пусть и без проработки, но всё же с рельефом и ощущением масштаба.

GnoblinXD не просто поделился историей, но и выложил гайд, как повторить его маршрут. Придётся прыгнуть со скалы, удачно отскочить от реки и карабкаться вверх по склону.

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Но на этом он не остановился: следом был пройден путь в Хаммерфелл, именно тот регион, где, по слухам, развернётся действие The Elder Scrolls VI. Как говорит исследователь, эта территория кажется куда более масштабной, чем Валенвуд или Эльсвейр, и уходит далеко за пределы дальности прорисовки.

Забавно, что Хаммерфелл, по словам игрока, оказался густо заросшим лесами, в то время как, казалось бы, лесной Валенвуд почти без деревьев. С художественной логикой тут, видимо, ещё поработают.

GnoblinXD даже попытался добраться до прибрежной зоны из тизера TES VI, но там его ждала не новая земля, а бездна: игрок просто провалился сквозь карту и застрял в пустоте Обливиона.

Ранее мы рассказывали, что в ремастере Oblivion можно увидеть самую высокую гору Скайрима - Глотку Мира. Но чтобы на неё посмотреть придётся дойти аж до края карты Сиродила.

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